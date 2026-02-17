金メダル表彰式後の姿に韓国のファンも衝撃

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。表彰式ではファンにおなじみの「木原運送」が出動。これに韓国のフィギュアファンも反応している。

劇的な大逆転でつかんだ金メダル。表彰式で名前を呼ばれると、木原は三浦の腰をひょいっと持って押し上げた。セレモニーを終え、降りる際には木原が三浦をだっこするように抱え、運んでいった。

ファンの間ではおなじみのルーティンで「木原運送」とも呼ばれる。それが五輪表彰台の真ん中で出動するのはファンにとってもたまらない。

意外すぎる流れに海外のファンも注目しており、ネット上では韓国語でも「これぞオリンピックチャンピオンの表彰台の降り方！」「人形みたい！かわいい」「本物のチャンピオンは、高い場所に立っているときではなく、再び最初の場所に戻って汗を流すときに、より輝きます」と驚きの声や賛辞が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）