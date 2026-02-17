¡ÔÈ¿Ä®Î´»Ë¡õ¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Õ¥É¥é¥Þ¡ØGTO¡Ù¤¬Ï¢¥É¥é¤È¤·¤ÆÉü³è¤Ø¡ª ¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ÜºÙ¡×¤È¡ÖÉ×ÉØºÆ¶¦±é¤Î²ÄÇ½À¡×
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¶áÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤ò²óÉü¤¹¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¼ç±é¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤òÏ¢¥É¥é¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ß¡Ä26Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡Èµ´ÄÍ±ÑµÈ¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¢¡¢¡¢¡
Ï¢¥É¥é¤Î»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤¬¿¼¹ï¤Ê¥Õ¥¸
¡¡·î9¤òÉ®Æ¬¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ï±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿¥Õ¥¸Ï¢¥É¥é¤Î»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤¬¿¼¹ï¤À¡£
¡Öºò½©ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¿ûÅÄ¾Úö¼ç±é¡¢»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¤Î´üÂÔºî¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¡¢½é²ó»ëÄ°Î¨5.4¡ó¤«¤é½ù¡¹¤Ë²¼Íî¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï2.9¡ó¤Þ¤ÇµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´¤¯¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åß¥É¥é¥Þ¤â¶ìÀïÃæ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×¤Ï¡¢È¿Ä®¤ÈÂç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê54¡Ë¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡£¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ3¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ÈºÆÀ¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±À¤Âå¤Î3¿Í¤Ï¸½¾ì¤Ç¤â°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡¢È¿Ä®¤µ¤ó¤ÏÂç¿¹¤µ¤ó¤ÈÄÅÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡ØÈ¿Ä®¤¯¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºÊ¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÏÀä¹¥Ä´
¡¡1·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ¤Ç3.6¡ó¡¢¸Ä¿Í¤Ç1.9¡ó¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯1·î´ü¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡½¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡½¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¡£¼ç±é¤ÏÈ¿Ä®¤ÎºÊ¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê52¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡ÊÎÁ¤ÎÊÆ¤Ø¤ó¤«¤éÄÌ¾Î¥³¥á¡Ë¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÉÒÏÓÄ´ºº´±¤ÎÊÆÅÄÀµ»Ò¤¬¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î12·î¤ËÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¼«¤é¹ñÀÇÄ£¤Î¿¦°÷¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃúÇ«¤Ë°§»¢¡£¥µ¥¤¥ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¿¦°÷¤¬Âç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡1·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ8.5¡ó¡¢¸Ä¿Í4.7¡ó¤È¡¢È¿Ä®¥É¥é¥Þ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ìÄ«¤ÏÊÆÁÒÎÃ»Ò¼ç±é¤Î´ÇÈÄ¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¾¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¾Åè¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´ó¤»¤ë´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¥ê¡¼¥º²½¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÈÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤¬Éü³è¤Ø¡ª
¡¡ÌÀ°Å¤ÎÊ¬¤«¤ì¤¿É×ÉØ¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥¸¤¬Éü³è¤µ¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¡¦¾¾Åè¤Îµ¯ÍÑ¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡¢
¡Ö¡ØGTO¡Ù¡Ê1998Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£È¿Ä®±é¤¸¤ëÇËÅ·¹Ó¤ÊÇ®·ì¶µ»Õ¡¦µ´ÄÍ±ÑµÈ¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Á´12ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï28.5¡ó¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï¶Ã°Û¤Î35.7¡ó¤òµÏ¿¡£È¿Ä®¤È¾¾Åè¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·ëº§¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î´ü¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤¬ÆâÄê¡£À©ºî¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ç·îÍË22»þ¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤ÏÅöÁ³¡¢È¿Ä®¡£µÓËÜ¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±¤¸Í·ÀîÏÂÉ§»á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Éü³è¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢24Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤ÎSP¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö26Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ´ÄÍ¤¬Éü³è¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØGTO¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®·ª½Ü¤äÃÓÆâÇîÇ·¤Ê¤É¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÈ¿Ä®¤È¾¾Åè¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÊÌ¤Î¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈ¿Ä®ËÜ¿Í¤â¾®·ª¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡Ø´ò¤·¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ø¤ªÏÃ¤òÄº¤±¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¡£ÉáÃÊ¤Ï²È¤Ç»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤È¿Ä®¤È¾¾Åè¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØGTO¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¾¾Åè¤âÉ×¤Ë¡Ø¶¨ÎÏ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿Ä®¤Ï½µ¤Ë5Æü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â³ÊÔ¤Ç¤âÉ×ÉØºÆ¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Õ¥¸¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¿±¿¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥ÈÉ×ÉØ¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
