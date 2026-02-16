大阪で「ミャクミャク感謝祭」 黒ミャクミャク初登場、アバンギャルディがダンス披露
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
SkyシアターMBS（大阪市北区、JPタワー大阪）で2月16日、「ミャクミャク感謝祭2026 in OSAKA」が開かれた。
「ミャクミャク感謝祭」は、大阪・関西万博を盛り上げ、閉幕後も変わらぬ熱量で万博公式キャラクター・ミャクミャクを応援してきた人たちに、ミャクミャクが感謝の気持ちを直接届けることを目的に企画されたイベント。
当日は、ミャクミャクやアバンギャルディによるダンスパフォーマンスのほか、ミャクミャクに関するクイズ大会も行われた。ぬいぐるみなどのグッズで人気の「黒ミャクミャク」が初登場し、来場者の注目を集めた。
最後にミャクミャクは「大充実だったよ。ミャクミャクはみんなと一緒に楽しい時間を過ごせて、すごくすごく幸せでした。またこんなイベントができたらいいな。これからもたくさん応援してください。今日はあらためて、ありがとうございました。シーユー」と呼びかけ、会場は温かい拍手に包まれた。
