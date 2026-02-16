¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¡© ÅÁÀâ¤Î¡Ö2¥¹¥È¡×¥Ð¥¤¥¯¡ª ¹Ã¹â¤¤²»¡¢¥ª¥¤¥ë¤ÎÆ÷¤¤¡Ä º£¤â¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡È¤¸¤ã¤¸¤ãÇÏ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¡© ´Ä¶µ¬À©¤È¤¤¤¦¡ÖÉ¬Á³¡×¤ÎÊÉ
¡¡¸½Âå¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢4¥¹¥È¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç200Ëü±Û¤¨!?¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö2¥¹¥ÈºÇÂçµé¡×500cc¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹Ã¹â¤¤ÇÓµ¤²»¤È¥ª¥¤¥ë¤Î¾Æ¤±¤ëÆ÷¤¤¤òÊü¤Ä¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢2¥¹¥È¡Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬³¹Ãæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢2¥¹¥È¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¹½Â¤Åª¤Ëº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡4¥¹¥È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯2²óÅ¾¤Ç4¹©Äø¡ÊµÛÆþ¡¦°µ½Ì¡¦ÇúÈ¯¡¦ÇÓµ¤¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2¥¹¥È¤Ï1²óÅ¾¤Ç2¹©Äø¡ÊµÛÆþ¡¦°µ½Ì¤ÈÇúÈ¯¡¦ÇÓµ¤¡Ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬2¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î·ÚÎÌ¡¦¹â½ÐÎÏ¤òÀ¸¤à°ìÊý¡¢Ç³¤¨¤ëÁ°¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤¬ÇÓµ¤¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¿á¤È´¤±¡×¤ä¡¢½á³ê¥ª¥¤¥ë¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ³¤¨¥«¥¹¡×¤ÎÇÓ½Ð¤¬Èò¤±¤é¤ì¤º¡¢Ç³Èñ¤ä´Ä¶ÀÇ½¤Ç4¥¹¥È¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¹½Â¤¤¬´ÊÃ±¤Ê¤¿¤áÀï¸åÄ¹¤é¤¯¹ñ»º¥Ð¥¤¥¯¤Î¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1998Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¦¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¿¨ÇÞ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ë¤¯¤¤Îä´Ö»þ¤âÂ¬ÄêÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿2006Ç¯µ¬À©¤Ç¡¢2¥¹¥È¤ÏÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦´ð½à¡ÊEuro4¡Ë¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿2016Ç¯°Ê¹ß¤Îµ¬À©¶¯²½¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÆ»ÍÑ2¥¹¥È¥Ð¥¤¥¯¤Ï¹ñÆâ¤Î¿·¼Ö»Ô¾ì¤«¤é´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸øÆ»ÍÑ2¥¹¥È¥í¡¼¥¯250cc¥ì¥×¥ê¥«¤Ï¡¢1999Ç¯º¢¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖNSR250R¡×¤ä¥¹¥º¥¡ÖRGV250¦£¡×¤Ê¤É¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¸øÆ»Áö¹ÔÉÔ²Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï YZ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡Ë¡£
¤Ê¤¼¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡© ¸Þ´¶¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡Ö´±Ç½¡×¤ÈÌ¤Íè
¡¡´Ä¶ÀÇ½¤ÇÎô¤ë2¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤â¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½Âå¤Î4¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸Þ´¶¤òÄ¾ÀÜ»É·ã¤¹¤ë´±Ç½Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
NSR¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï TZR250¡Ê²èÁü¡§¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
¡¡¤Þ¤ºÆÈÆÃ¤Î¹Ã¹â¤¤ÇÓµ¤²»¡£4¥¹¥È¤ÎÇÜ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤á¡¢¶âÂ°Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ç¤ÏÆÁÍø¡Ê¤È¤Ã¤¯¤ê¡Ë¾õ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¡×¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÇÓµ¤¸úÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë¤¬Ç³¤¨¤ëÆ÷¤¤¤ÈÇò±ì¤â¡¢½á³ê¥ª¥¤¥ë¤òÇ³¤ä¤¹2¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¶¯Îõ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖË½ÎÏÅª¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë²ÃÂ®´¶¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î²óÅ¾°è¤ÇµÞ·ã¤Ë½ÐÎÏ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ó¥É¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Î²ÃÂ®G¤ÏËãÌôÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¡ÖRZ250¡×¤Ï¡Ö¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¥¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸å¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥Ö¡¼¥à¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ê¡¢1983Ç¯¤Î¥¹¥º¥¡ÖRG250¥¬¥ó¥Þ¡×¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖNSR250R¡×¤Ï¡¢1988Ç¯¼°¤ÇÀ¤³¦½é¤ÎPGM¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼À©¸æ¤òÆ³Æþ¤·¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥ë¥¢¡¼¥à¡×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤Ç»þÂå¤ò¥ê¡¼¥É¡£¤Þ¤µ¤Ë¸øÆ»¤òÁö¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2¥¹¥È¥Ð¥¤¥¯¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤æ¤¨¤Ë¡Ö¤¤¤¸¤ë´î¤Ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¼Ö¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢NSR250R¤Ê¤É¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Öµ¡³£¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤òÆóÎØ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2¥¹¥È¤ÎÊª¸ì¤Ï¸øÆ»¤«¤é¤ÎÂà¾ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÚÎÌ¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬³è¤¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ïº£¤â¸½Ìò¤Ç¤¹¡£
¡¡KTM¤Ê¤É¤Î³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÅÅ»ÒÀ©¸æÇ³ÎÁÊ®¼Í¡ÊTPI¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ç2¥¹¥È¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢´Ä¶ÀÇ½¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸øÆ»¤Ç¤Ï´Ä¶µ¬À©¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº²¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¡¢ºÇ¤â²ÁÃÍ¤¬³è¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢º£¤â¹Ã¹â¤¤¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
