³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ³«»Ï¡¡·§ËÜ¸©Æâ¤Ï²ñ¾ì10¤«½ê¡Öe-Tax¤Ç¼«Âð¤«¤é¤â¡×´ü¸Â¤Ï3·î16Æü
½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬2·î16Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ³«»Ï¡¡·§ËÜ¸©Æâ¤Ï²ñ¾ì10¤«½ê¡Öe-Tax¤Ç¼«Âð¤«¤é¤â¡×´ü¸Â¤Ï3·î16Æü
·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÀÇÌ³½ð¤¬³«Àß¤¹¤ë³ÎÄê¿½¹ð¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç10¤«½ê¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¡£¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¤Î¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÅöÆü·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿½¹ð¼Ô¤ÏÀÇÌ³½ð¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä²ñ¾ì¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¿½¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¡áe－Tax¡Ê¥¤ー¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿½¹ð½ñ¤òºîÀ®¡¢Äó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµîÇ¯¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï28Ëü3000¿Í¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó80%¤¬e－Tax¤Ç¿½¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢¡Ö³Æ²ñ¾ì¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Âð¤«¤ée－Tax¡Ê¥¤ー¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Î´ü¸Â¤Ï3·î16Æü¤Ç¤¹¡£