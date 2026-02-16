¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û³ÚÅ·¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤Î²ÃÂ®¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÀµÂÎ¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¸½ºßÃÏ
¡¡°ì·³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ëÂçÃË¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁÔ´Ñ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿¿¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ13¤Ï¡¢°ì¸«Íê¤ê¤Ê¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¡Ê²Ö±àÂç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹177¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å75¥¥í¡£ºÙ¿È¤ÎÂÎ¤Ä¤¤Ë¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡£Åê¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢µ¡ÉÒ¤ÊÆóÎÝ¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡£
¡¡ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤¼þ°Ï¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤°µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°ú¤±ÌÜ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¥×¥í¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤äÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¿È¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼ÂÀïÅÐÈÄ¤â¤Þ¤À¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Æ£¸¶¤ÎÉ¾È½¤ÏÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï150¥¥íÄ¶¤ÎµåÂ®¤ò·×Â¬¡£Êá¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ëÂÎ´¶¤Î²÷Â®µå¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥«¥¦¥ÈËþ¾ì°ìÃ×¤Î£±°ÌÉ¾²Á¡Û
³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ£¸¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø£´Ç¯¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¡¢²Ö±àÂç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢Æ£¸¶¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤ËÀïØË¤·¤¿¡£µþÅÔ»º¶ÈÂç¤òÁê¼ê¤Ë£´²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢£¹Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ö¤ê¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂ®155¥¥í¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤Ï£·µåÃÄ10¿Í¤ÎNPB¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤Î°¦·É¾°»Ë¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡¢ÂÎ©Í´°ì¥¹¥«¥¦¥È¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÄ¾Á°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤Ç¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇÆ£¸¶¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Â¾µåÃÄ¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤è¤Û¤ÉÆ£¸¶¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Âç³Ø£´Ç¯»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥í¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¹þ¤á¤¿¤é¡¢°ì·³¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤µ¤é¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ£¸¶¤Ï¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ï£´Ç¯¤Î½©¤è¤ê¤¤¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤Ò¤ÈÃÊ³¬¡¢¤Õ¤¿ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤é¡¢¤ª¤Î¤º¤È·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Æ£¸¶¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¿ÈÂÎ´¶³Ð¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÎ³ÊÅª¤Ë¤ÏÊ¿ËÞ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÍ×°ø¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£Âç³Ø£´Ç¯»þ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ëºÝ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¤ë»þ¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Íø¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¹ø¶Ú¡Ê¤Á¤ç¤¦¤è¤¦¤¤ó¡Ë¡¢É¨Î¢¤Î¿À·Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¢¶Ú¤ò¥º¥é¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Æù´ã¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¿¼ÁØÉô¤Î¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆùÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ë¿Ê²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤ÏÍä¤ß¤Ê¤¤¸ýÄ´¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤á¤¿ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤Ë½Ð¤¹¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤ä¶»¶Ú¤Ë¤âÃåÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°ºî¤Î°Õ¼±¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Æ£¸¶¤Ï¡Ö²¼È¾¿È¤ÎÏ¢Æ°¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú²Ö±àÂç½é¤ÎNPBÁª¼ê¤Ë¡Û
¡¡²ÝÂê¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·è¤áµå¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÆÀ°Õµå¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÍî¤Á¤ëµå¼ï¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢Ãµ¤êÃµ¤ê¤Ç»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿ôÃÍ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°®¤ê¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±´ü¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦°ËÆ£¼ù¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î°®¤ê¤ä´¶³Ð¤òÊ¹¤¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Å¾å¤¬¤ë¼«¿®¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£¸¶¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼°Ê³°¤Ë»È¤¨¤ëµå¼ï¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Æ¤Ð¡¢Åêµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ£¸¶¤¬¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜÀè¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆþÃÄµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤ò³Í¤ì¤ëÅê¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï£±Ç¯´Ö¤òÀï¤¨¤ëÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²Ö±àÂç¤«¤éNPB¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æ£¸¶¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤Î¼«Âð¤«¤é±ýÉü£³»þ´Ö¤«¤±¤ÆµþÅÔ¤Î²Ö±àÂç¤ËÄÌ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡×¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤â¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢Îý½¬¤Î¹ç´Ö¤ËÎë¤Ê¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ²ó¤ëÆ£¸¶¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤Ë¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æ£¸¶¤Ï¤â¤¦Âç³ØÀ¸¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡ØÌîµå¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÏÆ£¸¶ÁïÂç¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤·¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£