1963年（昭和38年）に発生し、日本中を震撼させた「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。

犯人・小原保からの電話を、日本中が固唾を呑んで聴いたこの事件では、警察の“信じられない失態”が連続していた。犯人からの脅迫電話を録音する装置を忘れ、被害者の父親に用意させた捜査員が身代金受け渡しの現場に向かうも、警察手帳を持っておらず、商店主に怪しまれて足止めを食らう……。

当時のあまりに杜撰な捜査実態、その結果生じた悲劇とは。フリーライターの本橋信宏氏の著書『昭和の謎』（大洋図書）の一部を抜粋して紹介する。



史上最大の誘拐事件

1963年早春。上野の時計店で職を得た小原保にとって、まさか一カ月後、自分が歴史上最悪の誘拐魔と呼称されるとは、夢にも思っていなかっただろう。

1933年（昭和8年）1月、福島県の寒村で生まれ、育った。両親にとって十番目の子どもだった。幼いころ足のあかぎれがもとで破傷風になり、以後成長してからも歩行時に足を引きずるようになった。中学を卒業すると足が悪くてもできる仕事をと、時計修理の技術を学んだ。

60年代初頭、時計はゼンマイ巻きが主流で、時計修理工が人気職種だった。腕のいい修理工になろうと小原少年は上野駅で降りると、上野御徒町の時計店で働き出した。

酒場の女と同棲し、酒好きもあって、借金が膨らむ。職を失い、故郷福島に一時帰省し、再び上野駅に降り立ったのは1963年3月31日だった。

後の取り調べによると、小原はこの時点で児童を誘拐して身代金を奪おうと計画したことになる。上野駅を吐き出された小原は、不忍池で時間をつぶし、灰色の脳細胞を駆使して、犯罪計画を具体化していく。

ヒントになったのは、映画館で観た黒澤明監督の新作「天国と地獄」の予告編だった。エド・マクベインの小説『キングの身代金』を原作としたこの映画は、三船敏郎演じるシューズメーカーの社長が誘拐犯から息子を誘拐した、と脅迫され、捜査側と犯人側の息を呑む攻防戦が物語の中心になる。本作はあまりにもリアルで、「天国と地獄」を模倣した誘拐事件が多発する。優れた作品は時として毒にも薬にもなるのだ。

小原は映画本編ではなく、予告編を観て犯行を思いついたとされる。

入谷南公園でターゲットを物色する。たまたま見かけた裕福そうな4歳の児童、村越吉展ちゃんに声をかけた。

当時、男児の間では水鉄砲や銀玉鉄砲が流行り、公園でよく遊んだものだ。吉展ちゃんが持っていた水鉄砲はライフル式で他の子たちより立派なものだった。母親とこの後、買い物に行く予定で、革靴をはき、おめかししていた。当時、デパートに買い物に行くときはハレの場で親子はドレスアップする習慣があった。小原の目には吉展ちゃんが実態以上に裕福な家庭の児童に見えただろう。

公衆トイレの手洗い所で水を補充していた吉展ちゃんに、水鉄砲を誉めると、吉展ちゃんが、水の出がよくないと言うので、公園の近所に小原の家があるとそそのかし、直してあげると吉展ちゃんを連れ出した。

公園から歩き、円通寺にたどりつく。

私もこの距離を歩いてみたが、短いはずの距離がやけに長く感じたものだ。それは小原の心理状態に似ていた。歩きながら小原は殺害を決意していたのだ。

足が悪いので、生きたまま吉展ちゃんが帰れば、自分の正体がばれてしまうから、口封じしようとしたのだった。人間、カネに困ると鬼畜の選択をとりやすくなる。さい銭泥棒や自転車泥棒といった微罪を何度かやった程度だった小原だったが、吉展ちゃんが寝てしまったので、境内で絞殺した。ついに一線を越えてしまったのだ。

もしも吉展ちゃんを連れ回していたとき近所の誰かに目撃され、ひと声かけられていたら。寺の境内に着く前に吉展ちゃんが愚図り、泣き出していたら。人を殺めるという最悪の手段まで至らなかったはずだ。

運不運はまことに紙一重の差だ。

後手に回った昭和当時の捜査

小原保が吉展ちゃん宅にかけた電話。

「イヤー。エー。今日ハネ、アノー、ソノー、マズエガラ、渡セネーガラネ。ンダカラネ、エー、アドデマダ、指定（シテー）スル」

「エー、アノ、新聞紙（シンブンガミ）ニクルンデネ、少シ、グヂャグヂャニ、品（シナ）ヲツツンデカラネ」

上野駅の電話ボックスから吉展ちゃんの自宅に何度も電話をかけ、吉展ちゃん宅に近い品川自動車という修理工場に身代金を置くようにと、小原が指示した。

悪運が小原保に味方した。

吉展ちゃん宅に犯人からの電話がかかってくるだろうと、録音装置をセッティングしたのは警察ではなく吉展ちゃんの父だった。工務店を経営していたので、当時としては珍しい録音デッキをすぐに買いそろえることができたのだが、手際の良さに、逆に警察から父が疑われるありさまだった。

映画「天国と地獄」では捜査陣がちゃんと犯人からの脅迫電話の録音に成功しているというのに、現実の警察は録音装置の設置を忘れるレベルだった。逆探知も当時は通信の秘密をたてに、禁止されていた。犯罪という緊急事態を前にして郵政大臣の高度な政治的判断でやっと逆探知が認められた。この間、逆探知で電話をかけている小原が確認されれば、逮捕できる可能性があったのだが。

小原は深夜、吉展ちゃん宅に電話をかけて、品川自動車に止めてあるクルマの荷台に現金50万円を置くように命じた。

50万円は現在の貨幣価値でおよそ500万円。人の命を扱う事件では安すぎる額だったが、当時、上野界隈では十分過ぎる現金だった。

警察手帳を忘れ、紙幣の番号は控えていない…

犯人からの突然の最後通牒に、捜査陣は慌てた。たまたまその日は、連日の張り込みで疲労していた現場の最高指揮官が初めて自宅に帰る時だった。こんな時、事件は起きるものだ。近くの署から立ち寄った警部補が、急遽、小原からの電話で緊急警備体制の最高責任者になってしまった。

警察は階級制なので、階級が少しでも上の人間の命令が絶対なのだ。

吉展ちゃん宅の工務店の法被を着た刑事たちが、現場に向かうことになった。吉展ちゃんの母が現金50万円を持ち、工務店のクルマの助手席に乗って、品川自動車まで向かった。運転手は工務店の従業員、荷台には刑事が一人、隠れていた。

法被の刑事たちが先に現場に到着するまでクルマは待っていなければならないのに、捜査陣は「待て」の指示すらはっきり出さず、クルマはすぐに品川自動車に向かって走り出してしまった。

焦ったのは法被の刑事たちだ。クルマに置いていかれてしまい、全速力で夜の下町を走る。たき火をしていた近所の商店主たちの目にとまった。法被を着ているが、工務店にはこんな男たちはいない。詰問すると、あやふやな答えをするばかりだ。必死になって現場まで走ろうとする刑事たちは、自分たちが警察だと説明した。

「だったら警察手帳を見せろ」

商店主たちが要求すると、法被の刑事たちは慌てた。命の次に大事な警察手帳を、着替えの時に吉展ちゃん宅においてきたままだった。警察手帳を持たない法被の刑事たちをますます商店主たちは怪しみ、通せんぼした。もつれるようにして、刑事たちが現場に到着した時にはすでに現金は消えていた。まだ犯人は現れていないと勝手に判断した刑事たちは、その後1時間以上、じっとクルマを守っていた。

ミスはまだあった。身代金50万円の紙幣ナンバーをひかえていなかったのだ。誘拐捜査マニュアルも存在しない、おそまつな時代の警察だった。

だがそれが小原にとっては幸運だった。さっそく奪った現金で借金先に返済していく。返済に付き添ったのは、小原の愛人である小料理屋の女だった。

捜査陣は汚名返上とばかり、吉展ちゃんの父が録音した犯人からの電話をテレビ、ラジオで公開した。

今でもネットで聴くことができるが、良質の録音状態で小原の会話がキャッチされている。仕事の電話かと間違えそうになるほど、小原は淡々と話している。出身地福島県石川郡の訛りのまま。全国の市民たちが生まれて初めての犯人からの脅迫電話の録音テープを聴いた。そのなかに小原の弟がいた。肉親の直感で、脅迫主が自分の兄だと気づき、警察に届け出た。容疑者リストの上位にランキングされた小原は、文化放送の記者からも取材を受ける。

その時録音された小原の証言。

「残酷な……ということはまだ言えませんけど……」

「今まで死体が浮かばないとか」

すでに吉展ちゃんが殺害されていることを前提にした証言である。犯人の深層心理がつい言葉に出てしまったのだ。吉展ちゃんを誘拐し、現金と引き替えに靴を置く、というところで小原は吉展ちゃんの靴の特徴を「尾錠」という専門用語を口にした。時計修理工だった小原の知識がつい出てしまった。

犯人からの電話では40代〜50代の中年男という犯人像だった。この時小原は30歳になったばかり。犯人の年齢層から外れていた。

容疑者リストからはずれるギリギリの段階での逮捕

事件が起きた昭和38年春、吉展ちゃんより2歳上の私は、小学1年生になったばかりだった。親から「知らない人についていっちゃダメ」とことある事に言われたものだ。吉展ちゃんと同じく、前髪を眉毛の上でそろえて切った坊ちゃん刈りをしていた。

捜査が行き詰まり、小原は残された最後の容疑者候補になっていた。微罪で逮捕され、前橋刑務所に収監されていた小原は、東京の所轄署に呼ばれた。

そこにいたのは平塚八兵衛刑事だった。警視庁はじまって以来の名刑事と呼ばれた平塚八兵衛は、許された10日間という期限で小原を自供させようとした。FBIの声紋鑑定に使用する肉声データの収録という目的のための別件捜査だった。

そしてついに八兵衛のアリバイ崩しで小原は自供した。あと1日、取り調べを乗り切れば、容疑者リストからはずれるギリギリの段階だった。

1965年7月4日逮捕、翌5日、小原自供、吉展ちゃんの遺体発見は臨時ニュースとして流れ、NHK特別報道番組「ついに帰らなかった吉展ちゃん（昭和40年7月5日）は視聴率59・0％に達し、報道番組として歴代最高視聴率を記録した。

「刑事一代−平塚平八郎の昭和事件史」（佐々木嘉信著、産経新聞社編、新潮文庫）は、八兵衛の回想録であり、聞き手の佐々木元記者から私は当時の貴重な現場の実態を聞いた。全面自供してからの小原は、人が変わったかのように素直に取り調べに応じた。

鼓動を指に聴きつつ眠った小原保

死刑判決が出て、小原は「土偶」という短歌の会に所属して歌を詠んだ。小原にとって上野は、北の玄関口であり、東京という夢物語の始まりであった。小原が職についた上野御徒町は、江戸時代から装飾品の技工士が住み着く街であり、戦後は時計・装飾品の街として都下最大級のジュエリー街になった。

最近、私は『上野アンダーグラウンド』（新潮文庫）を上梓し、上野にまつわる土地と人々のドラマを紡いだ。小原が時計修理工として働いていたジュエリー街は今も健在で、最近では強盗団に襲われ、店長が刺股で応戦する動画が配信された。小原が暗い情念で犯行を決意した不忍池は、今も蓮が湖面を覆う。

当時、不忍池の蓮の群れの下に吉展ちゃんが沈んでいるのでは、という都市伝説まで流れた。今でも東北や北関東の人々が上野駅から吐き出され、東京で夢を拾いに散っていく。うちの女房の実父は北津軽郡の生まれで、毎年冬になると出稼ぎで上野駅までやってきた。長年の農作業と出稼ぎの土木工事で脚が極端にがに股になっていた。出稼ぎの辛い期間、唯一の楽しみは上野の街ですすったラーメンだった。

いったい義父はどこの店のラーメンを気に入ったのか、私は取材をかねて歩き回った（顛末は文庫に綴った）。

1971年（昭和46年）12月23日、小原保、死刑執行。享年38。

短歌の会では福島誠一という名前だった。苗字は生まれ故郷の福島県から、名前は生まれ変わったら誠実一筋に生きる、という意味を込めて。獄中で罪を悔い、投稿した短歌は378首におよぶ。残忍な事件を犯した男が詠む歌かと思うほど、高潔であり、名歌ばかりである。小原は看守に伝言を頼んだ。

「今度、生まれてくるときは真人間に生まれてきますからと、どうか、平塚さんに伝えてください」

言葉は看守から電話で、3億円事件捜査本部にいた平塚八衛兵刑事に伝わった。後に八衛兵は小原の墓を訪れるが、罪の重さゆえにか、墓は見当たらず、土が盛られた箇所があるだけだった。

当時、死刑は執行日の前日に死刑囚に言い渡されることが慣例になっていた。

死刑執行前日、小原保は辞世の句を詠んでいる。

〈 明日の死を前にひたすら打ちつづく鼓動を指に聴きつつ眠る〉

（本橋 信宏／Webオリジナル（外部転載））