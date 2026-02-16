【SV女子結果】Astemoが5連勝！ 埼玉上尾とデンソーの連敗でCS争いが激化【第16節】
大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第16節が14日（土）と15日（日）に行われた。
首位のNECレッドロケッツ川崎は、9位デンソーエアリービーズとホームで対戦した。GAME1は両チーム譲らない展開でセットの取り合いになるも、NEC川崎は廣田あいを中心にトスを集め、55本中27本を決めて49.1%という高い決定率を残した廣田の活躍で、最終第5セットまで持ち込んだ激戦はデュースの末にホームチームが勝利した。GAME2もストレートで勝利を収めたNEC川崎は、キャプテンの山田二千華とエースの佐藤淑乃を温存しながらも２連勝をマークした。
そのNEC川崎を追いかけるリーグ2位のSAGA久光スプリングスは、8位の埼玉上尾メディックスとSAGAアリーナで対戦。こちらもGAME1はフルセットの試合になると、SAGA久光の荒木彩花がミドルブロッカーながらスパイクで14得点を上げ決定率も60%を超える高いパフォーマンスを見せてホームのSAGA久光が勝利。GAME2はストレートでSAGA久光が勝利し、NEC川崎を追走している。
3位の大阪マーヴェラスはアランマーレ山形とのアウェーゲームでしっかりと2戦連続ストレート勝ち。A山形は北原勉ヘッドコーチがチームに帯同しなくなり尾粼侯コーチのもとでの初陣となったが、セットを奪うことはできなかった。
前節4位に浮上したPFUブルーキャッツ石川かほくは6位のクインシーズ刈谷をホームに迎えると、好調チーム同士の戦いは1勝1分けの痛み分けに。PFUは順位を一つ落とし5位に後退している。
そのPFUに代わって再び4位に浮上したのはヴィクトリーナ姫路。12位の東レアローズ滋賀をホームに迎えると、2戦連続ストレートの快勝。前々節に復帰したカミーラ・ミンガルディの調子が上がり切らないのは気がかりだが、チームとしては上々の結果を残した。
チャンピオンシップ進出を争う7位の群馬グリーンウイングスと10位ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズの対決は1勝1敗という結果に。群馬の順位は変わらなかったものの、デンソーと埼玉上尾が連敗したことでKUROBEがチャンピオンシップ進出圏内の8位に順位を上げている。
また、11位Astemoリヴァーレ茨城は岡山シーガルズに連勝しこれで5連勝。10位のデンソーとも勝ち星で並び、チャンピオンシップ進出争いに食らいついている。
次のSVリーグ女子は、21日（土）と22日（日）に日程が後ろ倒しになっていた第3節の埼玉上尾vsAstemoと、第11節の岡山vsNEC川崎、A山形vsSAGA久光、KUROBEvsPFU、東レ滋賀vsデンソーの計5カードが行われる。
■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第16節 GAME1結果
ヴィクトリーナ姫路 3-0 東レアローズ滋賀
（25-13、29-27、25-19）
群馬グリーンウイングス 3―1 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ
（25-17、25-20、21-25、25-22）
PFUブルーキャッツ石川かほく 3―0 クインシーズ刈谷
（25-23、25-17、25-19）
アランマーレ山形 0―3 大阪マーヴェラス
（18-25、19-25、23-25）
NECレッドロケッツ川崎 3―2 デンソーエアリービーズ
（25-23、21-25、25-22、23-25、16-14）
岡山シーガルズ 0―3 Astemoリヴァーレ茨城
（22-25、23-25、24-26）
SAGA久光スプリングス 3―2 埼玉上尾メディックス
（25-22、24-26、20-25、25-18、15-10）
■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第16節 GAME2結果
ヴィクトリーナ姫路 3―0 東レアローズ滋賀
（25-21、25-11、25-19）
群馬グリーンウイングス 0―3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ
（22-25、23-25、13-25）
PFUブルーキャッツ石川かほく 1―3 クインシーズ刈谷
（21-25、19-25、25-21、20-25）
アランマーレ山形 0―3 大阪マーヴェラス
（16-25、19-25、19-25）
NECレッドロケッツ川崎 3―0 デンソーエアリービーズ
（26-24、25-16、34-32）
岡山シーガルズ 1―3 Astemoリヴァーレ茨城
（23-25、25-17、24-26、20-25）
SAGA久光スプリングス 3―0 埼玉上尾メディックス
（25-19、25-20、25-22）