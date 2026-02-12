Mr. CHEESECAKE新フレーバー登場♡春限定アソートで心華やぐひととき

Mr. CHEESECAKEから、春の贈り物シーズンにぴったりの新フレーバー「Milky Mascarpone」を中心とした特別なアソートセットが登場。2026年2月21日（土）より常設ストアと公式オンラインストアで販売がスタートします。感謝や祝福を伝える機会が増える季節に、心華やぐスイーツ体験を届けてくれるラインナップです♡

新フレーバーの魅力とは

今回の主役は、マスカルポーネを使用した濃厚でミルキーな「Milky Mascarpone」。

北海道産生乳のマスカルポーネや生クリーム、牛乳、練乳、スキムミルク、ほのかな塩味のクリームチーズを重ね、素材の持ち味を丁寧に引き出した味わいです。

さらにシチリア産アーモンドパウダーを加え、乳製品だけでは表現できない奥行きのある香りをプラス。卵黄の使用量を抑え、よりミルクの余韻を楽しめる設計に。

おすすめは全解凍で、甘みをしっかり感じながら贅沢なコクを堪能できます。

春を味わう♡バターステイツ by銀のぶどうの苺サンド

4種アソートと限定セット

Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet



価格：5,184円（税込）

「Milky Mascarpone」に加え、バニラ・レモン・トンカ豆が香るシグネチャー「Classic」、山椒やライムを合わせた爽やかな「Strawberry」、香ばしく甘み深い「Hojicha」の全4種をキューブ型で詰め合わせたセットです。

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、公式オンラインストア、ポップアップストア

Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet & Flower Box



価格：11,000円（税込）

ソラの木から作ったローズのソラフラワーと上品な花々を合わせたオリジナルフラワーボックス付き。天然素材の優しい風合いが、ギフトをより特別に彩ります。

販売場所：公式オンラインストア限定

Mr. CHEESECAKE Petit Milky Mascarpone



価格：891円（税込）

カップタイプで楽しめる「Milky Mascarpone」。上はベイクド、下はレアのような2層仕立てで、1つで異なる食感を味わえます。

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店

販売情報まとめ

常設ストアは2026年2月21日（土）より販売開始。GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店で展開されます。公式オンラインストアは同日10:00より販売開始。

ポップアップストアは横浜高島屋（2月16日～3月17日）、阪神梅田本店（3月1日～3月14日）、エキュート大宮（3月2日～3月22日）、西武池袋本店（3月5日～3月17日）、ニュウマン新宿（3月6日～3月15日）、宇都宮パセオ（3月11日～3月17日）で順次開催。

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*販売期間は予告なく変更となる場合がございます

*営業日・営業時間は各施設に準ずるものとします

*詳細は各店舗ページよりご確認ください

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

春の想いを甘く包んで

濃厚でミルキーな新フレーバーを中心に、人気の味わいを詰め込んだ特別なアソート。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもふさわしい上質なスイーツです。

春のやわらかな時間に寄り添うMr. CHEESECAKEとともに、心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡