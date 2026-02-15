3x3日本代表が23歳以下を対象にしたキャンプ実施を発表…Bリーグ、大学、高校の3カテゴリーから17名招集

日本バスケットボール協会は2月15日、Bリーグ、大学、高校の3カテゴリーから17名を招集し、16日から3日間にわたってディベロップメントキャンプ2026を実施することを発表した。

23歳以下の選手を対象にキャンプを実施する。Bリーグからジュウイーサン龍英（アースフレンズ東京Z）、内藤耀悠（レバンガ北海道）の2名が選ばれ、FIBAユース男子ランキング国内トップ10に入るバラダランタホリ玲依（大東文化大学）、八重樫ショーン龍（白鷗大学）、ロイ優太郎（白鷗大学）、坂本康成（筑波大学）も名を連ねた。また、エメジュル比呂斗（北陸学院高校）、磯部大悟、キング太（ともに開志国際高校）の高校生3名もメンバー入りを果たした。

JBAはキャンプ実施について「中祖嘉人ヘッドコーチが目指す日本のスタイルを伝え、今年6月と8月に予定されているFIBAユース・ネーションズリーグで優勝し、9月に中国で開催されるFIBA 3×3 U23ワールドカップへの出場権獲得へ向けた選手発掘と育成を担う機会」と説明。有望な選手は3x3男子日本代表へコールアップされる可能性があるという。

■2026年 3×3バスケットボール男子U23/U21日本代表（アンダーカテゴリー）ディベロップメントキャンプ2026 参加メンバー



ジュウイーサン龍英（195センチ／23歳／アースフレンズ東京Z）



バラダランタホリ玲依（195センチ／21歳／大東文化大学）



八重樫ショーン龍（185センチ／21歳／白鷗大学）



ロイ優太郎（192センチ／20歳／白鷗大学）



坂本康成（194センチ／21歳／筑波大学）



石口直（180センチ／21歳／中央大学）



武藤俊太朗（190センチ／21歳／明治大学）



野田悠峨（183センチ／20歳／日本体育大学）



髙口陽季（190センチ／20歳／日本体育大学）



楠本兼伸（195センチ／20歳／駒澤大学）



内藤耀悠（191センチ／20歳／レバンガ北海道）



石川晃希（192センチ／19歳／明治大学）



井伊拓海（197センチ／19歳／筑波大学）



小野恵富（194センチ／19歳／江戸川大学）



エメジュル比呂斗（190センチ／18歳／北陸学院高校）



磯部大悟（192センチ／18歳／開志国際高校）



キング太（180センチ／18歳／開志国際高校）



※年齢・所属は2月16日合宿初日時点