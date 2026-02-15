ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、五輪連覇に挑んだ平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位だった。ただ競技中に撮影された“一瞬”を捉えた写真が、ファンの感動を呼んでいる。

まるで空を飛んでいるようだ。

平野は1月17日のワールドカップで複数箇所の骨折という重傷を負ったが、この決勝では2回目に高難度のルーティンをフルメーク。意地を見せたが86.50点とスコアを伸ばせず、3回目は転倒となった。ネット上で感動を呼んだのは、平野が空中のボード上で止まっているかのような写真。ファンはXにコメントを並べた。

「彼は飛んだ時、どの姿もまるで空中に止まっているかのように綺麗なのよね」

「マジで夜中に泣きながら見てしまった」

「この人だけ違う星を目指してるみたいできれいだ…」

「翼が生えているみたい」

「武士の姿」

「平野歩夢の瞬間、美しさが際立ってるね」

平野は表彰式後、メダルを獲得した戸塚や、銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）らを満面の笑顔で称えた姿も注目を集めていた。



