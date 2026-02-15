[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](クラド)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

DF 33 宮川歩己

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 21 有働夢叶

MF 27 松尾勇佑

MF 72 山口卓己

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 6 三竿雄斗

MF 18 野嶽惇也

MF 19 小酒井新大

MF 25 山崎太新

MF 28 清武弘嗣

MF 35 佐藤丈晟

MF 37 木本真翔

FW 13 伊佐耕平

監督

四方田修平

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 2 奈良坂巧

DF 22 生駒仁

DF 28 木實快斗

DF 30 福森健太

MF 14 井澤春輝

MF 24 平松昇

MF 25 坪郷来紀

MF 29 高昇辰

MF 66 高橋大悟

FW 18 渡邉颯太

控え

GK 1 伊藤剛

DF 4 長谷川光基

MF 8 吉長真優

MF 40 官澤琉汰

MF 51 坂下湧太郎

FW 9 河辺駿太郎

FW 10 永井龍

FW 19 吉原楓人

FW 37 吉田晃盛

監督

増本浩平