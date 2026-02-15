大分vs北九州 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](クラド)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 27 松尾勇佑
MF 72 山口卓己
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
MF 25 山崎太新
MF 28 清武弘嗣
MF 35 佐藤丈晟
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
監督
四方田修平
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 22 生駒仁
DF 28 木實快斗
DF 30 福森健太
MF 14 井澤春輝
MF 24 平松昇
MF 25 坪郷来紀
MF 29 高昇辰
MF 66 高橋大悟
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 1 伊藤剛
DF 4 長谷川光基
MF 8 吉長真優
MF 40 官澤琉汰
MF 51 坂下湧太郎
FW 9 河辺駿太郎
FW 10 永井龍
FW 19 吉原楓人
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
