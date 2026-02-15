消防点検のために作業員の方が自宅の中に入ってきた結果…。お家の中で過ごしていたマルプーさんたちが見せた反応があまりにも可愛すぎると話題になっているのです。

たった1枚の写真の中にたくさんの愛おしさが詰まった光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

消防点検で作業員が自宅に入ってきた結果…

Xアカウント『@happy_pippiness』に投稿されたのは、自宅でのんびりと過ごしていたマルプー「ぴっぴ」くんと妹「ドット」ちゃんのお姿。

消防点検中のぴっぴくんとドットちゃんのお姿

この日、自宅の消防点検のために作業員の方が来訪されていたのだそう。消防点検中は、火災報知器の動作確認のために大きな音が鳴ることを避けられない場面も…。

思わず抱きしめたくなる反応が話題に

知らない人の来訪、聞き慣れない大きな音…ぴっぴくんとドットちゃんを驚かしてしまうにはあまりにも充分な条件が揃ってしまった模様。

思わず抱きしめたくなる反応をみせた兄妹

ふと飼い主さんがふたりの方に視線をやると…お部屋の隅っこで小さな体をさらに小さくして様子を見守るぴっぴくんとドットちゃんのお姿があったのだそう。

寄り添って眠る仲良しぴっぴくんとドットちゃんのお姿

しかし、ぴっぴくんの表情はどこか勇敢さを感じさせるもので、後ろに隠れている妹ドットちゃんを守っているかのようにも見えたのだといいます。

お誕生日のお祝いをするぴっぴくんとドットちゃん

『ちょっぴりこわい…けど、ドットちゃんを守らなきゃ…』そんな葛藤が伝わってくるぴっぴくん、お兄ちゃんの後ろに居れば安心とばかりのドットちゃん。

そっくりに見える場面も…？可愛すぎる兄妹

思わず抱きしめたくなるその光景は多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「ちゃんとドットちゃんを守ってるのね」「本当に可愛い…」「米と玄米！」「すみっコぐらししてる」「かわいいねーー！」などのコメントが寄せられています。

仲良し兄妹の日常にほっこりの連続

ぴっぴくんとドットちゃんは『お米』と『玄米』と表現されることもあるぬいぐるみのような美貌の持ち主。甘えん坊でとにかく飼い主さんのことが大好き、お家の中でのんびりと過ごすお姿はあまりにも愛くるしいもの。

記念撮影をするぴっぴくんとドットちゃん

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすぴっぴくんとドットちゃんのお姿は、たくさんの癒しと笑顔を届けることとなりました。

写真・動画提供：Xアカウント「@happy_pippiness」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。