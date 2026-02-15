「なんかデカくなった？」はじめしゃちょー、33歳誕生日を報告！ 「はやくね⁈」「脳がバグってますw」
YouTuberのはじめしゃちょーさんは2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
「33歳という事実に脳がバグってますw」はじめしゃちょーさんは「はじめしゃちょー33歳になりました！！！！ もういい歳だ！！！！！！ でもYouTubeは変わらずにやっていこうと思ってます！！！！！ 今後ともよろしくお願いします！！！！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。洗面所で撮影したと思われる、黒いスウェット姿で腕組みをしている姿を披露しています。
コメントでは「33歳!? まだまだお若い」「はじめしゃちょーなんかデカくなった？」「はじめしゃちょーが33歳かあー！」「奇跡の33歳爆誕」「腕の筋肉が筋トレやってそう感でてますよね！」「はやくね！？ 見えないわ…」「33歳という事実に脳がバグってますw」と祝福と驚きの声が寄せられています。
「ここから始まったんだなって胸熱すぎる」大学生時代からYouTubeを始め、第一線で活動を続けているはじめしゃちょーさん。2025年8月には一般女性との結婚、元旦には第一子の誕生を報告しました。8日の自身のXの投稿では「YouTube初期の家を5億円の家の中に作りました！！！！！」とつづって、初期の家を再現した写真を投稿。ファンからは「めちゃくちゃ懐かしくて感動した！」「中身は初心、外側はラスボスの家」「これもう日本版アメリカンドリームの完成形じゃん」「ここから始まったんだなって胸熱すぎる」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
