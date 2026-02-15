この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【保存版】年間決済額別のおすすめなクレジットカードを紹介！」と題した動画を公開。年間決済額に応じて最適なクレジットカードは変わるという視点から、具体的な金額別に推奨カードとその組み合わせを徹底解説している。



動画では、まず年間決済額100万円未満の場合、年会費無料で還元率1%以上を基準に「シンプルな良カード」「条件有り高還元カード」「対象店舗で高還元カード」の3つのカテゴリーでカードを紹介。リクルートカードやPayPayカード、ビックカメラSuicaカード、三井住友カード（NL）などが挙げられた。



年間100万円決済の層には、近年人気が高まっている通称「100万円修行系ゴールドカード」を推奨。三井住友カード ゴールド（NL）やエポスゴールドカードなどを例に、年間100万円の利用で年会費が永年無料になる特典や、1万ポイントのボーナスにより実質還元率が1.5%に達する点を解説した。これらのカードを2枚持ちし、それぞれで100万円決済を達成する組み合わせも有効な手段として紹介されている。



さらに決済額が上がると、選ぶべきカードの基準も変わる。年間300万円決済の場合、ポイント還元だけでなくホテル特典を重視する層向けにヒルトン・アメックス・プレミアムカードを提案。年会費は高額だが、無料宿泊特典や上級会員資格の付与により、使い方次第では年会費以上の価値を得られると説明した。



本動画は、自身の支出額に合わせてカードを見直すことの重要性を示している。「最強の1枚」を求めるのではなく、決済額やライフスタイルに応じて最適なカードや組み合わせを選ぶことが、家計を最適化する鍵であると結論付けた。