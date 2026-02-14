この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【薄すぎる】なんと5ミリを切ったモバイルバッテリー「CIO SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」に感動。しかも、Appleの探す機能が付いてます

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【薄すぎる】なんと5ミリを切ったモバイルバッテリー「CIO SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」に感動。しかも、Appleの探す機能が付いてます」と題した動画を公開。世界最薄級の約4.98mmという驚異的な薄さに加え、Appleの「探す」機能にも対応した画期的なモバイルバッテリーをレビューした。



動画で紹介されたのは、CIOの新型モバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」。戸田氏は製品を手に取るなり、そのステンレス製筐体のデザインを「めちゃめちゃかっこいいですわ」と絶賛した。従来のアルミ製モデルと比較して、強度を保ちながらさらなる薄型化を実現している点を技術的な側面から解説。厚さは約4.98mm、重量は約83gと極めて薄型軽量で、ガジェットポーチやボディバッグに入れても「まったく負担感ない」「あるかないか忘れちゃうくらい薄い」とその優れた携帯性を高く評価した。



本製品の最大の特長として、戸田氏は「技ありの機能」としてAppleの「探す」機能（Find My）への対応を挙げる。動画では実際にiPhoneの「探す」アプリとペアリングし、バッテリーから音を鳴らして位置を確認するデモンストレーションを披露。これほど薄いと紛失のリスクもあるが、バッテリー自体が大容量の電源を持つため「長期間使える」忘れ物防止タグとしても非常に有用であると指摘した。一方で、充電性能については、ワイヤレス出力が7.5W、Type-Cポートからの有線出力が10Wと、急速充電を求めるユーザーにはやや物足りない可能性にも言及している。



戸田氏は本製品に80点の高評価を付け、単に薄くて軽いだけでなく、ステンレスによる高級感のあるデザインと、紛失のリスクを解消する「探す」機能という付加価値を称賛。単なる予備電源としてだけでなく、忘れ物防止タグとしても機能する、新しい価値を持った製品であると結論付けた。