松井秀喜氏、臨時アドバイザーのダルビッシュは「本当に精力的に動いてくれて」

野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は14日、宮崎合宿の初日を終えて報道陣に対応。自身の要請によって14日、15日に侍ジャパンの選手を激励するために合宿地を訪れる予定の松井秀喜氏と、臨時アドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手に感謝した。

松井氏はこの日、阪神の佐藤輝明外野手、DeNAの牧秀悟内野手らと交流。井端監督は「非常にありがたいですよね。向こう（メジャー）でね、やられた方ですし。実績も申し分ないので。そういう方が来てくださったのは、すごくありがたいなと思います」と話した。

メジャー経験も豊富な松井氏との対話について「やっぱり向こうに行きたい選手もいると思いますし。アドバイス求めている人もいましたんで、それをね、生かしてほしいなと思いますけど」と背中を押した。

投手陣を見守ったダルビッシュについても「ありがたいですよね。もう惜しみなく選手も聞きに行けばいいと思いますし。僕はほとんど携われてないですけど、本当に精力的に動いてくれて。この宮崎の間に、色んなものを吸収して、生かせたらいいのかなと思います」と感謝の言葉を送った。（Full-Count編集部）