ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅に新たな祝福が届いた。ただ、一部のファンからはその送り主に驚きの声が上がっている。

北京五輪の悪夢を振り払い、銅メダルを獲得した高梨。その勇姿は列島に感動を呼んだ。

各方面から祝福が寄せられたが、13日に届いたのは弘前大学だ。というのも高梨は競技活動の傍ら、弘前大学大学院医学研究科社会医学講座に大学院生として在籍している。

弘前大学は公式サイトで快挙を紹介。福田眞作学長が「銅メダル獲得、誠におめでとうございます。高梨選手の力強い飛躍を、私自身、テレビの前で胸が高まる気持ちで応援しておりました。今回のメダル獲得は、4年前の試練に直面しながらも、自らの競技に対するあくなき情熱と向上心によって成し得た結果と受け止めております。逆境を乗り越え、再び世界の舞台で輝いた姿に、本学の学生及び教職員一同、深い感動と喜びを共有しております」と祝福したほか、指導教員らのお祝いコメントが掲載されている。

ただ、高梨と弘前大学とのかかわりを知らなかったファンもいたようで、同大学公式Xの投稿には「え？そうなの？」「はぇぇ」「弘大生だったの！？」と驚きのコメントが寄せられた。



