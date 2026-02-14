たった一口で多幸感がすごい...ゴディバで人気＆プレミアムな「ご褒美ドリンク」3選
ベルギー発祥のプレミアムチョコレートブランド「GODIVA（ゴディバ）」。ドリンクラインでは、冬でも夏でも楽しみたくなる、濃厚で贅沢な味わいのショコリキサーが人気です。
今回は、ゴディバの人気ドリンク3つを紹介します。贅沢なカフェタイムやご褒美ドリンクにぴったりですよ。
さすがゴディバのクオリティだわ...
●カカオ31％ ミルクチョコレート ショコリキサー（750円〜）
カカオの豊かな風味とミルクのやさしい甘さが楽しめる定番ショコリキサーです。なめらかな口あたりとやさしいカカオの香りが特徴で、チョコレート好きなら一度は味わいたいドリンク。ゴディバらしい上質なクラシックテイストが魅力です。
SNSでは「幸せの味で寒い日でも飲みたくなっちゃうのよ」「意外と甘すぎなくてさっぱり飲めるから好き」「カカオ31％のが一番好き」といった感想が。チョコレート好きさんは必見です。
●石臼挽き 宇治抹茶 ショコリキサー（860円〜）
和洋折衷の濃厚なドリンク。石臼で丁寧に挽いた宇治抹茶を使用していて、上品な旨みとほのかな苦み、ホワイトチョコレートのミルキーな甘さが絶妙なバランスのショコリキサーです。
「抹茶な上品な旨みとほのかな苦みがたまらない」「宇治抹茶ショコリキサーしか勝たん」「ちょっと贅沢したい時はこれに限る！」とSNSにコメントが上がっています。和ベースのドリンクが好きな人にぴったりです。
●ホットショコリキサー ミルクチョコレート カカオ50％（670円〜）
チョコレートの濃厚なコクと、カカオの深い味わいを楽しみたいなら外せないメニュー。カカオ50％のミルクチョコレートを使ったホットショコリキサーは、寒い季節にもぴったりの一杯です。
SNSでは「冬はあったかくて甘いショコリキサーが染みるわ」「ホットチョコレート系はゴディバが一番おいしい」「うっとりするくらいスイートな味わい」と評判。カカオの芳醇な香りと甘さのバランスが絶妙で、チョコホイップや削りチョコのアクセントも魅力です。
ゴディバのショコリキサーは、どれも贅沢な気分に浸れるドリンクです。自分へのご褒美に、カフェタイムのお供に、いつもの時間をちょっと特別にしてくれますよ。気になるドリンクをぜひ試してみて。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部