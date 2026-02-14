立小便禁止の張り紙のデザインが秀逸すぎるとSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】背中がぞわぞわしそうな貼り紙がこちら

「『立小便禁止』の張り紙でこのイラストは違反したときの報復をがっつりイメージさせててすごい」



と件の張り紙を紹介したのは歌人のなべとびすこさん（@nabelab00）。



「立小便」の文言とともに鋭利なハサミがプリントされたこの張り紙。男性ならなんだかゾクッとしてしまうデザインだ。なべとびすこさんにお話を聞いた。



ーーこの看板はどこに？



なべとびすこ：阪神電車の千船駅（大阪市西淀川区）の周辺を歩いているときに見つけました。



ーーこのデザインについて感想をあらためて。



なべとびすこ：何かを禁止する張り紙は、禁止行為をあらわすイラストに斜線が入ってるデザインと、行為を禁じる理由が文字で書かれていることが多いです。この張り紙は「立小便禁止」の文字と裁ち鋏だけで、もしその行為をした場合の「その後」をイメージさせているのがすごいなと思いました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



なべとびすこ：普段から張り紙を見るのが好きでよく投稿しているのですが、ここまで反響があったのははじめてです。みんなと違う視点で張り紙を能動的におもしろがりたいという気持ちが強いので、いつもは内容が細かくなってほとんど反応がありません。今回は張り紙としての異様さが一発で伝わるデザインだったのが反響につながったのだと思います。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「想像するだけで尿意止まりますね。これは本能に訴えかける秀逸な貼り紙」

「『裁ち』鋏なのも韻踏んでる感じでいいですね」

「ワイのならハサミが欠ける」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。この手の被害にお悩みの方はぜひ参考にされたい。



なお今回の話題を提供してくれたなべとびすこさんは昨年、歌人として第一歌集『デデバグ』（左右社）を上梓。2021年に発売された原案・ゲームデザイン担当の短歌カードゲーム『57577 ゴーシチゴーシチシチ』（幻冬舎）とあわせ、ご興味ある方はぜひチェックいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）