指定のゴミ袋が手に入らない。市民の声を受けて、ごみの出し方にも変化が出てきています。 6月5日午前9時。大阪府豊中市では、ごみの収集作業がはじまりました。 このエリアは、5日は「プラごみ」の日。豊中市は市が指定するごみ袋を使用するよう条例で定めていますが、豊中市は一部の販売店で指定ごみ袋の欠品が確認されていることから、6月から透明の袋に大きく「ごみ」と書けば、指定以外のごみ袋でも回収することとし