¡ÚT-SPARK LIVE¡Û 2·î13Æü20»þ～ÇÛ¿®

¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡×¤Ï¡¢2·î13Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖT-SPARK LIVE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡ß²Ï¿¹Àµ¼£¡ßT-SPARK¥Û¥Óー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥×¥é¥ìー¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤«¤éµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¡¦¹çÂÎ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥êー¥º¤ä¡ÖÁÏÀ¤¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²Ï¿¹Àµ¼£»á¤ÈT-SPARK¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÂ£¤ë¥Û¥Óー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£´°À®ÉÊ¥ê¥¢¥ë¥È¥¤¥×¥í¥À¥¯¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥È¥¤¥é¥¤¥º¡×¤ÇÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

