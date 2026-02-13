松本いちかさんが表紙に登場！「ビッグコミックスペリオール」第5号本日発売。「MUJINA INTO THE DEEP」とのコラボグラビアが掲載
【「ビッグコミックスペリオール」第5号】 2月13日発売 価格：530円
【拡大画像へ】
【拡大画像へ】
小学館は「ビッグコミックスペリオール」第5号を2月13日に発売した。価格は530円。
表紙と巻頭カラーには松本いちかさんが登場。「MUJINA INTO THE DEEP」とのコラボグラビアを披露する。
そのほかにも、「まなざし珠子たまこの自由研究」が連載再開、「フールナイト」、「還暦姫」、「サラセニア」なども掲載される。
連載再開！- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) February 12, 2026
🏫『まなざし珠子の自由研究』
乃木坂太郎
亡くなった先生を巡る、夏休みの自由研究。
さらにもう1人、癖強な少女が現れて…!?
✅『フールナイト』安田佳澄
✅『サラセニア』九駄礁太
✅『還暦姫』奥浩哉
📖5号電子版 📆本日発売https://t.co/RlaPuYXyCN#スペリオール pic.twitter.com/OtCQxZAASU