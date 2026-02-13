【「ビッグコミックスペリオール」第5号】 2月13日発売 価格：530円

【拡大画像へ】

小学館は「ビッグコミックスペリオール」第5号を2月13日に発売した。価格は530円。

表紙と巻頭カラーには松本いちかさんが登場。「MUJINA INTO THE DEEP」とのコラボグラビアを披露する。

そのほかにも、「まなざし珠子たまこの自由研究」が連載再開、「フールナイト」、「還暦姫」、「サラセニア」なども掲載される。