インフォレンズは、「サイバーパンク2077 Vの弾丸ネックレス シルバーメッキver.」の予約販売を2月10日より実施している。発売は9月下旬予定で、価格は13,200円。

CD Projekt RED開発のオープンワールドRPG「サイバーパンク2077」より、シルバーメッキ仕上げVの弾丸ネックレスが登場。物語の重要な転機を象徴する「Vの弾丸」を忠実に再現した、公式ライセンスアクセサリーとなっている。

24金メッキを施した弾丸と、鈍く輝く.999シルバーメッキのフレームを組み合わせた、高級感のある仕上がりに。ナイトシティの世界観を身にまとう、ファン必携のレプリカアイテムとなる。

商品サイズ：弾丸パーツ H約24mm、フレーム 直径55mm

(C) 2026 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 and the Cyberpunk 2077 logo are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.

※画像はイメージの為変更がある場合がございます。

※モニターの表示の違いにより、製品の色は表示される画像と異なる場合があります。