野球の強豪校・日大三高で、野球部員が書類送検されました。少女にわいせつな動画を送らせたとみられています。

■少女に「絶対に消すから」などと言い…

全国屈指の強豪、日本大学第三高校野球部。その現役部員2人は警視庁の任意の事情聴取に対し、こう話しています。

野球部員2人「もっと強い気持ちをもっていれば、こんなことにならなかった」

日大三高の野球部員である17歳と16歳の男子生徒。知人の少女にわいせつな行為の動画を送らせたなどとして、12日に書類送検されました。

◇

捜査関係者によりますと、17歳の男子生徒は当時15歳だった知人の少女に「絶対に消すから」などと言って、去年の3月から4月にかけて、わいせつな行為の動画や写真を送らせたといいます。

そして、そのうちの動画1点を16歳の男子生徒にSNSで送信した疑いが持たれています。

16歳の男子生徒には、受け取った動画を野球部員を含む複数の生徒らに送信した疑いがあり、動画はさらに拡散され、野球部員や生徒ら数十人に共有された可能性があるとみられています。

去年10月、被害少女の家族が「娘のわいせつ動画が拡散されているようで心配」と警視庁に相談。捜査の結果、野球部員2人が関与した疑いが浮上したといいます。

◇

■野球部は12日以降の活動を休止

これまでに甲子園で春夏を通じて3回優勝するなど、強豪校として知られる日大三高野球部。

◇

学校側は日本テレビの取材に対し、「野球部は今日以降の活動を休止する」と明らかにした一方、休止の期間については明言を避けました。

◇

警視庁は、ほかにも動画を受け取った十数人が拡散に関与した可能性もあるとみて、全容解明にむけて捜査する方針です。