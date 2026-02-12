Snow Manの公式YouTubeチャンネルに、佐久間大介・向井康二・深澤辰哉・渡辺翔太が登場。佐久間プレゼンツの「フレンチを食べよう！」企画が公開された。

【動画】佐久間大介＆向井康二＆深澤辰哉＆渡辺翔太「フレンチを食べよう！」企画①②

■佐久間大介は「友だちとペンション借りて、サウナに8回入った」と報告

4人は東京・港国の「帝國食堂」に集合。フレンチにかけて「これ、おれんち」とボケる向井に「“おれんち”じゃないのよ」とツッコむ深澤など、冒頭から楽しいやり取りも。佐久間が幼少期からフレンチに慣れ親しんでいたという秘話も明かされる。

乾杯シーンを経て、オリーブのコンフィ、ブラータチーズなどを「うまっ」「これぞフレンチ」と感激しながら口に運ぶ4人。渡辺が保護者のように（？）メンバーの“おいしい笑顔”を撮影していく様子も。そんななか、三が日がオフだったというSnow Manが、それぞれ何をしていたのかのトークがはじまる。

向井が「俺は知ってるよ、ふたりが一緒にいたの」と暴露！？すると、渡辺と深澤はふたりで初売りに行ったことを報告。渡辺は「実家も帰ったりしたんだけど、やることなくて。お餅何個か食べて、実家の湯舟だけ入って帰った。滞在時間1時間ぐらい」と日帰り帰省のエピソードを語る。

佐久間は「1日は実家帰って。2日・3日と、友だちとペンション借りて、サウナに8回入った」「男3人で、ふるさと納税のカニとか、でっかいタン塩とかを焼いて、最高に楽しかった」と報告。向井は「年末に掃除できなかったから、マジで3日間掃除した。キッチンに2時間かかった」と、生活感あふれる年始だったよう。

最後の支払う人を決めるじゃんけんまで、プライベート感たっぷりの楽しそうな4人だった。

コメント欄には「悪友お正月も一緒だったとかアツい」「ただの仲いい友だちじゃん」「実家でお餅食べるしょっぴーかわいい」「さっくんのお坊ちゃまぶりがスマート」「4人のやり取りが兄弟みたい」などといったファンの声が続々と到着している

なお、YouTubeでは4人で「見てね～」と呼びかけるショート動画も公開されている。

■佐久間大介＆向井康二＆深澤辰哉＆渡辺翔太の「フレンチを食べよう！」企画

■佐久間大介＆向井康二＆深澤辰哉＆渡辺翔太のわちゃわちゃショート動画