この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【1対4送信！】なんと、1台の送信機から4台の受信機に映像を配信できる「Lemorele R5000」をレビューします。遅延や使い勝手はどうでしょう！」と題した動画を公開。1台の送信機から最大4台のモニターへワイヤレスで映像を同時送信できるHDMI送受信機セット「Lemorele R5000」の実用性を検証した。



今回レビューする「Lemorele R5000」は、1台の送信機（TX）と1台の受信機（RX）が基本セットになったワイヤレスHDMI。最大の特徴は、1台の送信機に対して最大4台の受信機をペアリングし、同時に映像を出力できる点だ。戸田氏は製品を手に取り、「見た目は今までで一番本格的」と、外部アンテナを備えた堅牢なデザインを評価した。



実際の使用感について、氏はまずPCとモバイルモニターを接続。すると、「接続するだけで簡単につながりましたね」と、特別な設定不要でミラーリング表示ができた手軽さに言及した。気になる遅延については、YouTube動画を再生して検証。その結果、「個人的にはもう分かりません」「仕事に使うなら文句なしに実用的」と述べ、動画鑑賞やプレゼンテーションといった用途では全く問題ないレベルだと高く評価した。



さらに、この製品のハイライトである4台同時接続をテスト。1台のPCから、隣の部屋に設置した大型モニターを含む計4台のディスプレイにワイヤレスで映像を送信した。距離が離れた隣室のモニターにも遅延なく映像が表示される様子に、氏は「すごいですねこれ、めっちゃ便利です」と感嘆の声を上げた。



戸田氏は本製品を75点と高評価。「万人向けじゃないですけど、刺さる人には刺さりまくる」と総括し、複数のモニターに同じ映像を同時に映したい会議やプレゼンテーション、イベントなどの場面で絶大な効果を発揮すると結論付けた。まずは1対1のセットから始め、必要に応じて受信機を追加購入できる拡張性の高さも魅力だと語った。