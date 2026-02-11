の実写版ドラマシリーズ「ONE PIECE」シーズン2となる「INTO THE GRAND LINE」より、ついに本予告編が公開された。あわせて、日本を含む世界13ヶ所でイベントの開催が決定。ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラー、“麦わらの一味”が全員揃って初めて公式来日することが決定した。

世は大海賊時代。ルフィ率いる“麦わらの一味”が、ついに「偉大なる航路（グランドライン）」へ足を踏み入れる。実写版「ONE PIECE」シーズン2は、気候も生物も常識外れ、猛者たちがひしめく“過酷な海”を舞台に、物語のスケールを一気に押し広げていく。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

解禁された映像では、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら、それぞれの夢を背負った仲間たちが、絆を推進力に新たな冒険へ乗り出す様子が描かれる。しかし、彼らの前に立ちはだかるのは、ただの海の荒波ではない。“国をも巻き込む非道な計画”を進める秘密犯罪会社バロックワークスが動き出し、曲者揃いのエージェントたちが次々と登場。ある理由から標的となった一味は、戦いの中で、仲間の絆そのものを揺さぶられる試練に晒されていく。

そして何より注目したいのが、“冬島”ドラム島での出会いだ。帽子と青い鼻がトレードマーク、モフモフのトナカイでありながら、腕利きの医者でもあるトニートニー・チョッパー（英語版声：ミカエラ・フーヴァー）が、ついに実写世界に姿を現す。映像には、チョッパーの過去に深く関わる重要人物、Dr.ヒルルクやDr.くれはの姿もわずかに映し出され、彼に秘められた物語の輪郭が見え隠れする。原作屈指の愛されキャラクターは、実写でどう変化し、どう躍動するのか。

舞台はドラム島だけに留まらない。“始まりと終わりの町”ローグタウン、“4つの運河が合流する山”リヴァース・マウンテン、巨大クジラ・ラブーンが待つ双子岬、“謎に包まれた町”ウイスキーピーク、太古の生物や巨人族が息づくリトルガーデンへ。一味が立ち寄る島々のカットが矢継ぎ早に畳みかけられる。中でも、リトルガーデンで長年決闘を続ける巨人ドリー＆ブロギーが暴れ回る姿は圧倒的だ。

(C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社 (C) 尾田栄一郎/集英社

原作者、尾田栄一郎からもシーズン2に向けたレターが届いている。

尾田栄一郎 レター全文 (C) 尾田栄一郎/集英社

「完成間近です！！前回シーズン1はONE PIECEを実写化なんてできるのか！？という世間の問いに真っ向から答え、93カ国と地域でTOP10入り、46カ所でNo1！！ですって！スゴ！！

輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です！！実写ならではの没入感に浸ってください。

世界中の冒険心に届けー！！出航まであと1か月、お楽しみに！！」

(C) 尾田栄一郎/集英社

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。