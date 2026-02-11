【保存版だ！】 ミニPCのベアボーンキットの組立方と設定方法。具体的に解説するので、購入前の確認にもぜひ見てください！
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【保存版だ！】 ミニPCのベアボーンキットの組立方と設定方法。」を公開。OSやメモリが搭載されていない「ベアボーンキット」の組み立てからWindowsのインストール、初期設定までの一連の手順を、初心者にも分かりやすく解説している。
ベアボーンキットとは、OS、SSD、メモリといった主要なパーツが別売りになっているPC本体のこと。完成品よりも安価に購入できるメリットがあるが、自らパーツを組み込み、OSをインストールする必要がある。戸田氏は、この一連の作業に不安を感じる人や、購入を検討している人にとっての判断材料となるよう、具体的な手順を実演した。
まず、PC本体のケースを開け、別途用意したメモリとSSDを取り付ける。この際、戸田氏は「製品の仕様を確認し、対応する規格のメモリを用意することが重要」と指摘。また、静電気によるパーツの故障を防ぐため、作業には十分注意するよう促した。
ハードウェアの準備が完了したら、次はOSのインストール作業に移る。別のPCを使用し、Microsoftの公式サイトからWindows 11のインストールメディア作成ツールをダウンロード。8GB以上のUSBメモリを用意し、OSのインストール用USBドライブを作成する。戸田氏は、これと並行して「購入したPCメーカーの公式サイトから、機種に対応したドライバを一式ダウンロードしておくこと」が後の作業をスムーズに進める鍵だと説明した。
いよいよベアボーンキットを起動し、BIOS設定画面で先ほど作成したUSBメモリから起動するよう順序を変更。その後、画面の指示に従いWindowsのインストールを進めるが、途中でネットワーク接続を求められる場面で問題が発生する場合があるという。ドライバが未適用の状態ではWi-Fiや有線LANを認識できず、先に進めなくなることがあるのだ。この問題に対し、戸田氏は特定のコマンドを入力してネットワーク設定をスキップする方法を紹介。OSのインストールを完了させた後、事前にダウンロードしておいた各種ドライバを適用することで、すべての機能が正常に利用可能になると解説した。
一見すると複雑に思えるベアボーンキットのセットアップだが、手順を一つずつ理解すれば、PC自作の入門として楽しむことができるだろう。動画を参考に、挑戦してみてはいかがだろうか。
