オリオールズからFAとなった菅野智之投手（36）が、ロッキーズと1年契約を結ぶと10日（日本時間11日）、MLBの公式X（旧ツイッター）が報じた。

巨人からメジャー移籍1年目だった昨季は、30試合に先発して10勝10敗、防御率4・64の成績だった。

菅野は移籍先が未定のまま、3月のWBCに出場する侍ジャパンに選出。36歳はチーム最年長で、その投球はもちろん、様々な場面でのリーダーシップが期待されている。

選出された際には「大変光栄に思うとともに、再び日の丸を背負い戦う重圧を感じ、身の引き締まる思い。自分の与えられた役割を全うし、団結して世界一を勝ち取りたい」とコメントした。

オ軍とは1年契約で、昨シーズン後にFAに。昨年11月29日の長野久義氏とのトークイベントでは自身の去就については「100％メジャー」と話していた。

春季キャンプが近づく中、CBSスポーツ（電子版）は1月27日、菅野の移籍先候補としてアスレチックス、ナショナルズ、パドレス、ロッキーズの4球団を挙げ「レギュラーシーズンを最後まで戦い抜く助けとなる、ローテーション後方の先発投手を必要としている球団が、最も理にかなっている」と報じていた。

過去にロッキーズでプレーした日本人は吉井理人（00年）、マック鈴木（01年）、松井稼頭央（06年途中から07年）の3選手がいる。