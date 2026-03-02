6日に初戦を迎える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンのメンバーたちが焼き肉店で決起集会を開催。支払いをした選手が明かされた。前夜、ドジャース・大谷翔平をはじめ、オリックス・宮城大弥やヤクルト・中村悠平らが自身のインスタグラムに焼き肉店での集合写真を投稿。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづった。決起集会をめぐっては先月、カブス・鈴木誠也が「翔平が