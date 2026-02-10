上海申花vs町田 スタメン発表
[2.10 ACLEリーグステージ第7節](上海)
※21:15開始
主審:オマル・モハメド・アルアリ
<出場メンバー>
[上海申花]
先発
GK 1 シュエ・チンハオ
DF 3 ジン・シュンカイ
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 27 チャン・シンイチ
MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラ
MF 13 ウィルソン・マナファ
MF 15 ウー・シー
MF 23 リー・クア
FW 11 サウロ・ミネイロ
FW 18 ラファエル・ハットン
FW 29 マクタール・ゲイェ
控え
GK 24 マー・ジェン
DF 16 ヤン・ゼーシャン
DF 2 ワン・シーロン
DF 36 ファン・ミン
DF 38 ウー・チーポン
MF 14 シェ・ポンフェイ
MF 17 ガオ・ティエンイー
MF 33 ワン・ハイジャン
MF 43 ヤン・ハオユー
MF 45 ハン・ジャウェン
MF 7 シュー・ハオヤン
FW 34 リウ・チェンユー
監督
レオニード・スルツキー
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
DF 50 岡村大八
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 23 白崎凌兵
MF 28 チャ・ジェフン
MF 34 徳村楓大
MF 60 真也加チュイ大夢
MF 8 仙頭啓矢
FW 11 増山朝陽
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
FW 99 イェンギ
監督
黒田剛
