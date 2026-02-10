この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『【手術した夜】不安で眠れなかった柴犬が最後に選んだ場所に涙、だがしかし…』と題した動画を公開しました。動画には、良性の脂肪腫の除去手術を受けた柴犬のまめたろうくんの、術後の様子が収められています。感動的な一夜と、回復後のコミカルな日常のギャップが描かれています。



手術を終え、9時間ぶりに飼い主さんと再会したまめたろうくん。帰宅後はエリザベスカラーの代わりに術後服を着ました。この日は早く休んでもらおうとしますが、慣れない服のせいか、傷の違和感からか、なかなか寝付けない様子です。明かりを消してから一時間たっても眠らないまめたろうくん。心配した飼い主さんが自身の布団に招き入れます。すると、まめたろうくんは飼い主さんの腕枕の上で安心したように眠り始めました。その姿には、飼い主さんだけでなく視聴者の多くが感動を覚えたようです。



そして手術から5日後。すっかり元気になったまめたろうくんは元気にお散歩に向かいます。しかし帰宅後、術後服を着せようとする飼い主さんから全力で逃げ回ってしまいます。この数日前に足を痛めてしまったという飼い主さんは、痛む足を引きずりながら必死に追いかけますが、回復したまめたろうくんの機動力にはかないません。部屋中を逃げ回り、最後には自分のハウスに立てこもるまめたろうくん。しかし、飼い主さんの作戦によって逃げ場を失い、ついには捕獲され術後服を着せられるのでした。



手術という大きな出来事を乗り越え、不安な夜を過ごしたかと思えば、数日後には元気いっぱいに飼い主を振り回す。そんなまめたろうくんの姿は、見る人に大きな安堵と笑いを届けてくれます。動画の最後に見せるまめたろうくんの晴れやかな笑顔からは、飼い主さんとの深い絆がうかがえます。