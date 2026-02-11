この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

前岡院長が指摘する歯科業界の“不都合な真実”「赤字の銀歯と利益が出る白い歯」の経済的背景

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【暴露】「銀歯を白くしませんか？」その誘いに乗ると一生後悔する理由。保険のCAD/CAM冠の闇」を公開した。動画では、近年普及している保険適用の白い歯（CAD/CAM冠）について、その医学的な脆弱性と、それを推奨せざるを得ない歯科業界が抱える深刻な構造問題を赤裸々に語っている。



動画内で前岡先生は、CAD/CAM冠について「医学的にはただの仮歯に過ぎない」と断言した。その理由として素材であるハイブリッドレジンの「摩耗の速さ」「破折リスク」、そして制作工程上の「適合の悪さ」の3点を列挙。その強度不足を「コンビニでもらうプラスチックのフォーク」に例え、硬いステーキを食べるには不向きであるように、日々の咀嚼に耐えうる耐久性はないと指摘した。



また、歯科医が熱心に白い歯を勧める背景には、金属価格の高騰により「銀歯を作ると赤字になる」という経営的な事情があると暴露。利益が出るCAD/CAM冠への誘導は、言わば「1人前2000円のステーキを1500円で出せと言われているレストラン」が、生き残るために安価な代替品を勧めるようなものだと解説した。さらに「銀歯は経年劣化する」という説明に対しても「医学的には存在しない嘘」だと一蹴し、安易な再治療に警鐘を鳴らした。



終盤で前岡先生は、国が白い歯を推奨するのは国民の健康のためではなく「医療費削減のための妥協案である」と喝破する。「あなたの健康を守れるのは歯科医でも国でもなく、正しい知識を持ったあなた自身だけです」と強く訴えかけ、安さや見た目だけで治療法を選ばず、長期的な視点で歯を守る選択をするよう視聴者に求めた。