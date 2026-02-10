レンティオ株式会社は家電レンタルサービス「Rentio」で、ソニーのスマートフォン「Xperia 1 VII」を特別価格で貸し出す「推し活応援 レンタルキャンペーン」を開始した。期間は2月9日（月）から3月31日（火）まで。

通常よりも安価な「ワンタイムプラン 3泊4日」を3,000円（税込）で提供する。ライブや特典会、グッズ撮影といった「推し活」シーンにおける、同機の高い動画・静止画撮影性能を体験してもらうのが狙い。

推し活での撮影に「Xperia 1 VII」が向いている理由として、レンティオでは以下のポイントを挙げている。

推しが横に動いてもフレームの中央に自動でキープする「AIカメラワーク」 推しをタッチすると動画全体からAIが推しを判断、ピントを合わせてくれる 推しのシーンだけを切り出した専用動画を同時にもう1本保存 推しグッズにぐっと寄れる！（最短撮影距離は4cm） 細長ステッカーや韓国プリも入る背面デザイン（透明ケース越しに挟める） （αでおなじみ）「クリエイティブルック」で好きな色味や雰囲気を設定 microSDメモリーカードで撮影・保存、推しの大切なシーンを思いきり残せる

キャンペーンは3月31日（火）まで。レンタル料金は3泊4日で3,000円。

「Xperia 1 VII」は、超広角（16mm相当）、広角/標準（24mm相当/48mm相当）、望遠（85-170mm相当）の3カメラを搭載。ミラーレスカメラ「α」譲りのAI機能や独立したシャッターボタンを搭載するなど、撮影用途を強く意識している。SIMフリーモデルの価格は20万5,000円前後。

キャンペーン名

Xperia 1 VII 推し活応援 レンタルキャンペーン

対象製品

Xperia 1 VII

レンタル価格

3,000円（3泊4日）

実施期間

2026年2月9日（月）～3月31日（火）

取扱ページ

［レンタル］ 推し活・特典会・撮可ライブ向け ソニー Xperia 1 VII SIMフリーモデル（12GB/512GBタイプ）スマートフォン スレートブラック - Rentio［レンティオ］

https://www.rentio.jp/products/xperia1m7/variants/xperia1m7-bk