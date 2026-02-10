エッセー漫画家のちーぱかさんの漫画「激辛スープで元気になる！」がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「辛い物を食べて元気になろう」と、激辛スープにハマる彼氏。唐辛子だけでなく、黒コショウや花椒などもひたすらに追加して食べた結果…という内容で、読者からは「くちびるが梅干しに見えた」「肛門に味覚が生まれる瞬間ってありますよね」などの声が上がっています。

健康目的でも、限界を超えると悲劇に…

ちーぱかさんは、インスタグラムやX、ホームページなどで作品を発表しています。ちーぱかさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「激辛スープで元気になる！」を描いたきっかけを教えてください。

ちーぱかさん「激辛スープにハマりすぎて、完全に限度を超えている『かぴ』（彼氏）の姿が面白くて、ついネタにしてしまいました」

Q.彼氏さんは辛い物がお好きなのですか。

ちーぱかさん「昔はそこまで辛い物好きというわけではなかったのですが、1年くらい前から急に『漢方じゃ！ 漢医学じゃ！ 健康にいい！』と言い出して、積極的に辛い物を食べるようになりました」

Q.辛い物を食べると、どのような効果がありますか。

ちーぱかさん「かぴいわく『汗が出て、むくみが取れ、体が温まり、肌がきれいになる』らしいです。美意識の高いOLさんみたいなことを言っています」

Q.この後、彼氏さんはどのくらいトイレに入っていましたか。

ちーぱかさん「トイレにこもる時間自体は短かったのですが、入っては出て、また入って…を何度も繰り返していました。『腸が、超、敏感になった…』と言っていました」

Q.ちなみに、ちーぱかさんはどうですか。よく辛い物を食べますか。

ちーぱかさん「辛い物は好きです。ただ、ほどほどで止めるタイプなので、かぴからは『限界に挑戦しない、つまらないやつ』と言われています」

Q.漫画「激辛スープで元気になる！」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ちーぱかさん「『肛門に味覚が生まれる瞬間ありますよね』というコメントをいただいて、思わず笑ってしまいました。かぴからも『苦味と辛味は感じるよね、でも甘みは感じなくない？』と同意を求められましたが、私の肛門は死んでいるので何も感じません」