この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない思春期の情緒不安定。専門家が指摘する、逆効果になりかねない親のNG対応とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【思春期の情緒不安定】距離を取るか、声をかけるか。思春期の感情との向き合い方を解説」と題した動画を公開。気分の浮き沈みが激しい思春期の子供に対し、保護者がどのように向き合えばよいのか、その具体的な方法を解説した。



道山氏はまず、思春期に子供の感情の起伏が激しくなるのは、ホルモンバランスの変化などにより「普通に起こりうること」だと説明。しかし、あまりにも状態がひどい場合は、単なる思春期特有の現象ではなく、別の原因がある可能性を指摘した。その原因として、親からの愛情が子供にうまく伝わっていないことで心の余裕がなくなる「愛情バロメーターの低下」と、学校などでの過度なストレスが限界に達した「うつ状態」の2点を挙げた。



これらの状況への対応として、道山氏はまず「できることからやろう」と呼びかけ、2つの具体的なステップを提案。一つ目は「愛情バロメーターを上げること」。子供の要求をできるだけ聞き、子供が嫌がることをやめる（ただし、法律や人に迷惑をかける行為は除く）ことで、子供の心の器を大きくし、イライラしづらくなるという。二つ目は「ベストな距離感を見つけること」。声かけを「挨拶」「事務的な話」「子供がしたい話」「子供がしたくない話」の4つのレベルに分け、子供が嫌がらないレベルを見極めて関わることが大切だと語った。



また、病院に連れて行くべきか悩む保護者に向けて、判断基準も提示した。「生活に支障が出ているか」「親が精神的につらい場合」のどちらかに当てはまる場合は、専門機関への相談を検討する価値があるとした。ただし、子供への強制はできないため、その際はまず学校の先生に相談し、スクールカウンセラーにつないでもらうなど、身近なところから始めるようアドバイスした。子供の感情の波に悩む保護者にとって、冷静な状況判断と適切な関わり方を見つけるヒントとなるだろう。