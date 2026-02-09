¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Ö¹âÍüº»Íå¡×¤Î¡È°¦¼Ö¡É¡Ö¹ñ»ºSUV¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡© Åß¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡È¥¹¥Ð¥ë¼Ö¡É¤È¤Ï
¹âÍüº»Íå¤Î°¦¼Ö¤Ã¤Æ¡©
¡¡2026Ç¯2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Ï¡¢2·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±ËÜÌÜ¤ò92¥á¡¼¥È¥ë¡Ê121.5¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢£²ËÜÌÜ¤Ï96.0¥á¡¼¥È¥ë¡Ê117.4¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë238.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤Ê¤ê13°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê³èÌöÃæ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¡É¹âÍüÁª¼ê¡É¤Î°¦¼Ö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥µ»¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¤½¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï1997Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿SUV¤Ç¡¢¸½¹Ô¤Î6ÂåÌÜ¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤äÀÑºÜÀ¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖSPORT¡×¤È¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë2¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖX-BREAK¡×¡ÖPremium¡×¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¾ï»þÁ´ÎØ¶îÆ°¡ÊAWD¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀãÆ»¤ä¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ160PS¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤ÇºÇÂç18.8km¡¿L¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢SUV¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢»ë³¦¤Î¹¤µ¤ÈÁàºîÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤Ä¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¿·À¤Âå¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤âÀßÄê¡£À¤³¦½é¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥ÈÂÐ±þÊâ¹Ô¼ÔÊÝ¸î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï404Ëü8000±ß¡Á459Ëü8000±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ëSUV¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢½÷»Ò¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë¹âÍüÁª¼ê¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ä±óÀ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢SUBARU¤Î¡È°Â¿´¤ÈÌû¤·¤µ¡É¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥ä¥²¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª
¡¡²ÙÊª¤Ç¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¸µ¤ÎÆ°ºî¤À¤±¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥ä¥²¡¼¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¡¢±óÀ¬ÍÑ¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂ¸µ¤ÎÁàºî¤Ç¥ê¥ä¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬Ê¬¤«¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥ê¥¢¥²¡¼¥ÈÊØÍø¤½¤¦¡×¡ÖÀãÆ»¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÂÍÑÌÌ¤Ø¤Î¶¦´¶¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ð¥ë¸ø¼°YouTube¡ÖSARA meets SUBARU¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÍüÁª¼ê¤¬¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼«Á³¤Ê»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤¿È¯¿®¤Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï1997Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿SUV¤Ç¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿6ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¤òÎ¾Î©¤·¤¿SUV¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÆâÁõ¤Ï¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÈÀÑºÜÀ¤ò³ÎÊÝ¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¡£1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖSPORT¡×¤È¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü2¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖX-BREAK¡×¡ÖPremium¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¾ï»þÁ´ÎØ¶îÆ°¡ÊAWD¡Ë¤È¥ê¥Ë¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯CVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀãÆ»¤ä°Ï©¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ160PS¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤ÇºÇÂç18.8km¡¿L¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤Ç¤Ï¡¢Á´¼Ö¤Ë¿·À¤Âå¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥ÈÂÐ±þÊâ¹Ô¼ÔÊÝ¸î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê°ÂÁ´µ»½Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹âÍüÁª¼ê¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥ä¥²¡¼¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä±óÀ¬¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹
¡¡²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï404Ëü8000±ß¤«¤é459Ëü8000±ß¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÁ´À¡¦²÷Å¬À¡¦ÁöÇËÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£