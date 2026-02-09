Âìß·ÎÊ¡¢·ëº§È¯É½¡Ö¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¡×¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂìß·ÎÊ¡Ê27¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Âìß·ÎÊ¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¡×
¡¡Âìß·¤Ï¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âìß·¤Ï1998Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2008Ç¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥ÐÌò¤Ë¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ø¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×The Glorious Stage!!¡ÙµÜÅÄ°ìÏºÌò¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¥·¥ê¡¼¥ºÍÀ´Àî ÄëÅýÌò¡¢¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¥·¥ê¡¼¥º ¥¥å¥¢¥í¥Ã¥¯Ìò¤Ê¤É¡¢ 2.5¼¡¸µÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£2024Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¥Ë¥¨¥ë¥Ö¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯Ìò ¤Ë¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿À¼Í¥¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥´¡¼¥é¥Ã¥·¥å¡ª¡ª¡Ù ¸æÁ°Çµ¥â¥ó¥À¥¤Ìò¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜ¾¹¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î9Æü
¡ÚX¤è¤ê¡Û·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Âìß·ÎÊ¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¡×
¡¡Âìß·¤Ï¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜ¾¹¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î9Æü