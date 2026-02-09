リバプールvsマンチェスター・C 試合記録
【プレミアリーグ第25節】(アンフィールド)
リバプール 1-2(前半0-0)マンチェスター・C
<得点者>
[リ]ドミニク・ショボスライ(74分)
[マ]ベルナルド・シウバ(84分)、アーリング・ハーランド(90分+3)
<退場>
[リ]ドミニク・ショボスライ(90分+13)
<警告>
[リ]フィルヒル・ファン・ダイク(47分)、アリソン・ベッカー(90分+2)
[マ]オマル・マーモウシュ(42分)、マーク・グエヒ(69分)、アーリング・ハーランド(90分+4)、ベルナルド・シウバ(90分+7)
└プレミア覇権対決は首位追うマンCが劇的逆転勝利!! リバプールは圧巻FK弾で先制もリード守れず
