【プレミアリーグ第25節】(アンフィールド)

リバプール 1-2(前半0-0)マンチェスター・C

<得点者>

[リ]ドミニク・ショボスライ(74分)

[マ]ベルナルド・シウバ(84分)、アーリング・ハーランド(90分+3)

<退場>

[リ]ドミニク・ショボスライ(90分+13)

<警告>

[リ]フィルヒル・ファン・ダイク(47分)、アリソン・ベッカー(90分+2)

[マ]オマル・マーモウシュ(42分)、マーク・グエヒ(69分)、アーリング・ハーランド(90分+4)、ベルナルド・シウバ(90分+7)

プレミア覇権対決は首位追うマンCが劇的逆転勝利!! リバプールは圧巻FK弾で先制もリード守れず