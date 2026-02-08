大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日、フジテレビ系選挙特番「Live選挙サンデー」に生出演。古巣維新の吉村洋文代表にズバッと切り込んだ。

番組では衆院選の結果を「自民単独で300議席超え」と予想。維新は公示前議席と同等の数字が見込まれている。

橋下氏は「僕は自民、維新の枠組みが圧倒的に支持されたと思っている」と評価する一方で、議員定数削減について「疑問に思うのは、吉村さんは比例の復活議員を“ゾンビ議員”と言って、『ゾンビ議員なんかいらない。比例の定数削減』と言いまくってたんですけど、今回維新でゾンビ議員がいっぱい出てきそうだけどどうする？」とぶち込んだ。

吉村氏が「重複（立候補）すると当然、復活ということになる。私もかつて、重複で復活したゾンビ議員です。でも、これはおかしいと思いますので、定数削減はやるべきだし、比例の部分をシンプルに削減すべきだと思っています」と話すと、橋下氏は「維新で出たゾンビ議員をどうするんですか？」と追い打ちをかけた。

吉村氏が「重複すると必ず出てくるので、あの…その議員は…あの…」と答えにならない反応をすると、さらに橋下氏は「あれだけ批判してたのに？ ゾンビ議員いらないって」とガン詰めし、吉村氏が「ゾンビ議員が入らないというか…比例重複したら」とタジタジになったところでタイムアップ。強制的に中継が打ち切られた。