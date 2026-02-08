ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得した。木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーとなったなか、競技後の表彰台で生まれたワンシーンがファンの間で話題となっている。

予選3位の木村は1回目に5回転半の大技を決めて首位に立つと、3回目にこの日の最高得点となる90.50を叩き出し、合計179.50点となり逆転で金メダルを手にした。

競技後、銀メダルの木俣とともに表彰台に上がった木村。首から金メダルをかけ、満面の笑顔を見せていた。そんな21歳の金メダリストを祝福したのが、銅メダルを獲得した中国のスー・イーミンだった。北京五輪で金メダルを獲得した英雄は、木村の頭に手を置きながら日本勢の快挙を称えた。

この光景を、五輪公式Xが「日本勢金メダル第一号の木村葵来選手とそれを讃えるスー・イーミン選手」とつづって画像を投稿。多くの日本人ファンが反応しており、「お互いを讃え合う、アスリート同士の友情」「こういうお互いを讃えるスポーツマンシップ最高です!!」「うん、本当に素敵だ」「これめっちゃいい写真」「中国の選手の人間性よ」など反響が広がっている。



（THE ANSWER編集部）