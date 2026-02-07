アイエーが、アイスフィッシングギアの国内展開を開始しました。

大型ソリ「Jet Sled（ジェットスレッド）」で知られるShappell社の日本総代理店として、新たに6商品のアイスフィッシング向けアクセサリーを取り扱います。

アイエー「アイスフィッシングギア」

「Jet Sled」は、軽量かつ頑丈な大型ソリとして、アイスフィッシングをはじめ、ウィンタースポーツや狩猟など、あらゆるアウトドアシーンで高い評価を得ています。

今回入荷したアイテムは、アイスフィッシングで実績のある実用性重視のアクセサリー類。

Jet Sledとの併用を前提とした運用にも適したラインナップです。

アルミニウムシャベル

軽量で伸縮可能なアルミニウムシャベル。

3分割でき持ち運びが容易な設計で、アイスフィッシングの必需品として最適です。

丈夫な材料を使用しており、耐久性も抜群。

アイスフィッシングスキマー

最大32インチ（約81cm）まで伸びるため、かがまずに作業が可能。

使用後は18インチ（約46cm）まで縮められるため、コンパクトに収納できます。

ハンドルは耐久性のある軽量アルミ製で、直径約5.75インチ（約14.6cm）の大きなプラスチックスクープが水面の氷を簡単に取り除きます。

アンカー／バケツロッドホルダー

アイスフィッシングを行う際に釣り竿をしっかり固定し、竿先の位置を見やすくすることでアタリを確認しやすくします。

氷上やバケツに取り付けて使うことで大物が竿を穴に引き込むのを防ぎます。

頑丈なスチール製で、表面は錆を防ぐソフトタッチラバーコーティング。

耐久性と使いやすさを兼ね備えています。

アイスロッドホルダー

大型ソリのJet Sled対応の釣り竿用ホルダー。

Jet Sled以外の大型ソリにも取り付け可能。

竿をしっかりと支え、快適な釣り体験をサポートします。

アジャスタブル カーゴストラップ

氷上釣りの道具、狩猟用品、デコイなどを目的地まで運ぶ際に荷物をしっかり固定。

ストラップは最大6.5フィート（約198cm）まで伸び、長さを調整可能です。

作業荷重は90ポンド（約41kg）、破断強度は250ポンド（約113kg）で、アイスオーガーやタックルボックスなどの必需品をソリにしっかり固定するのに最適。

雪上、氷上、荒れた地形でも確実に荷物を保持し、さまざまな荷物サイズに合わせて簡単に調整できます。

カーゴラック

対応サイズ：Jrサイズ、1サイズ、XLサイズ（HeavyDutyシリーズを含む）

大型ソリ、ジェットスレッドに取り付ける専用ラック。

ソリのヘリから高さを持たせることで、ギアや釣り竿などの長物を収納できるスペースを確保します。

高さは約15cm〜25cmの範囲で調整可能。

荷物を収納しやすくなり、限られたスペースを効率的に活用できます。

ラックは前後に取り付ける2パーツがセットになっています。

冬のアイスフィッシングや雪上アウトドアに必要な道具を効率よく運び、快適な釣行をサポートするアイテムがそろいました。

厳しい寒冷地での使用を想定した耐久性の高い設計で、長く愛用できます。

アイスフィッシング愛好家にとって、より充実したアウトドア体験を実現する頼もしい味方となるでしょう。

アイエー「アイスフィッシングギア」の紹介でした。

よくある質問

Q. どこで購入できますか？

小売・卸各社、および一般のお客様からの問い合わせは、アイエーの公式サイト（https://www.fhgds.com/contact）から可能です。

Q. Jet Sled以外のソリにも使えますか？

アイスロッドホルダーは、Jet Sled以外の大型ソリにも取り付け可能です。カーゴラックは専用設計となっており、対応サイズはJrサイズ、1サイズ、XLサイズ（HeavyDutyシリーズを含む）です。

Q. アルミニウムシャベルはどのくらいコンパクトになりますか？

3分割できる設計で、持ち運びが容易になっています。具体的な収納サイズは問い合わせで確認できます。

Q. カーゴストラップの耐荷重はどのくらいですか？

作業荷重は90ポンド（約41kg）、破断強度は250ポンド（約113kg）です。アイスオーガーやタックルボックスなど、アイスフィッシングの必需品をしっかり固定できます。

Q. アイスフィッシングスキマーの伸縮範囲は？

最大32インチ（約81cm）まで伸び、収納時は18インチ（約46cm）まで縮められます。かがまずに作業でき、コンパクトに持ち運べます。

