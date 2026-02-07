行き過ぎた「サ飯」は太るだけ《サウナで痩せたい》なら知っておきたい「常識」

サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。

サウナに入ると大量に汗をかくため、「痩せる」と考える人がいるかもしれない。しかし実際には、水分を摂れば体重が元に戻るだけ。サウナ“のみ”では痩せないのが事実だ。

【前編記事】『「サウナは肌に良くない」実は誤解だった…「ただ入るだけではNG」美肌づくりに必須の条件』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

単に入るだけでは、どうやっても痩せないが…

サウナに入って汗をかくと、新陳代謝が良くなり、老廃物が排出されることが期待できるため、ダイエット効果を求めてサウナを利用する人もいるでしょう。しかし、どんなダイエット法もそうであるように、単にサウナに入り続けるだけで、「太りにくくなる」「みるみる体重が落ちていく」ようなことはありません。

それどころか、サウナに入ると食欲が湧いてくることも多いです。結果的に、いつも以上に食べ過ぎて太ってしまう可能性も否めません。

しかし、サウナを通して、今より健康的な身体を目指すことが十分可能です。

まず、サウナ室は高温環境であるため、多くの人は、そこでじっとしているだけで“何も考えられない”状態に陥ります。これによって、絶え間なく仕事や人生についてあれこれ考えている状態から解放されるため。脳が休まり、脳疲労の軽減が期待できます。悩み事を人に相談することが苦手で、ひとりで抱えがちな人は特にこの効果を感じやすいかもしれません。

ストレスが原因の「過食」を防げる

脳の疲労が軽減すると、瞑想後のようなスッキリした気分を味わえるだけでなく、睡眠の質が改善する場合があります。サウナのタイミングを「布団に入る2時間前」程度に調整すれば、深部体温が上がった後に下がることで睡眠にいざなわれやすくなるため、さらにその効果が高まります。

睡眠の質が上がって身体をしっかり休めることができるようになると、脂肪を分解する作用を有している成長ホルモンが多く分泌されます。その上、寝不足によるイライラに悩まされることが少なくなるため、ストレスが原因の過食を防ぐことにつながります。

結果、ダイエット効果を得られる可能性があると考えられます。

また、心身をゆっくり休められるようになれば、気持ちが前向きになり、新しいことにチャレンジしようという意欲も湧いてくる傾向にあります。これまで以上に活発に行動するようになり、結果として、健康的な身体に近づく可能性も高いと言えます。

こうした効果を意識して、生活全般を変えていくことができれば、サウナを楽しみながら、理想の身体を手に入れることも不可能ではありません。

【こちらも読む】『2000人の肥満患者を診た医師が解説「必死に頑張る人ほどダイエットに失敗する根本理由」』

