華乃、初のEP『トキメキ詐欺 - EP』リリース決定！収録曲「執着地点」先行配信も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

華乃が、初のEP『トキメキ詐欺-EP』を4月15日にリリースすることが決定。併せて、収録曲「執着地点」が2月20日に先行配信リリースされることも発表となった。

■リリースイベント開催も決定

「ヨワネハキ」や「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」でSNSを中心にバイラルヒットを生み出す音楽プロジェクト・MAISONdesの楽曲「ならない日々 feat. 華乃, MIMI」へ参加し、その透明感のある声による繊細な感情表現が注目を集める華乃。過去に所属していたGANG PARADEでは、オリコン週間アルバムランキング1位、Billboard総合アルバムチャート1位を獲得した経歴も持つ、恋に揺れるすべての女の子の気持ちを物語のように歌い届ける、新世代のラブソングシンガーである。

このたびリリースが発表されたEP『トキメキ詐欺-EP』には、リード曲「トキメキ詐欺」を軸に、甘さとほろ苦さが交錯する恋心を、等身大の視点で描いた楽曲が収録される。

EPリリースに先駆け、収録曲「執着地点」を2月20日に先行配信リリースすることも発表。本楽曲は、作曲・編曲をmaeshima soshi、作詞・作曲をOHTORAが担当。数々のアーティストを手掛け、洗練されたポップサウンドと繊細な音像構築で高い評価を受けるmaeshima soshiと、恋愛の機微や心の揺れをリアルな言葉で描き出すOHTORA。喧嘩をしても同じ朝を迎え、些細な会話で一日が過ぎていく――。そんな“変わらない日常”の中で育っていく感情を描いたラブソングで、それが愛なのか、それとも執着なのか、その境界線で揺れる心情を繊細に表現している。

さらに、EPのリリースを記念し、東名阪6会場でのリリースイベント開催も決定。各地でミニライブとサイン会を実施し、楽曲の世界観を直接体感できる貴重な機会となる。

■リリース情報

2026.02.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「執着地点」

2026.04.15 ON SALE

EP『トキメキ詐欺-EP』

■イベント情報

リリースイベント：ミニライブ＆サイン会

03/08（日）東京・タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

03/15（日）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

03/20（金・祝）愛知・HMV栄 店内イベントスペース

03/29（日）東京・タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース

04/11（土）神奈川・タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース

04/19（日）東京・タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

■関連リンク

華乃 OFFICIAL SNS

X

https://twitter.com/kano_pii

Instagram

https://www.instagram.com/kanop.ii

YouTube