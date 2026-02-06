坂本真綾、デビュー30周年を記念した特別なコラボ企画＜坂本真綾 M30〜Your Best〜 in BONUS TRACK＞開催決定
坂本真綾が、デビュー30周年を記念してコラボ企画＜坂本真綾 M30〜Your Best〜 in BONUS TRACK＞を開催することを発表した。
本企画は、小田急線下北沢駅と世田谷代田駅の間に2020年4月に誕生した、個性豊かなお店が、軒を連ねる「BONUS TRACK」とのコラボレーションになる。「BONUS TRACK」エリア内のお店でコラボメニューの提供やノベルティのプレゼントなど2月13日〜2月28日までの期間限定で開催される。参加店舗やノベルティ等は下記をチェックしていただきたい。
◾️＜坂本真綾 M30〜Your Best〜 in BONUS TRACK＞
期間：2026年2月13日（金）〜2月28日（土）
開催場所：BONUS TRACK（東京都世田谷区代田2-36-15）
URL：https://bonus-track.net/
参加店舗：「BONUS TRACK」内の下記8店舗
1.Why＿?下北沢
2.ANDON
3.ADDA
4.大浪漫商店
5.本の読める店 fuzkue 下北沢
6.下北現像所
7.YOYO
8.本屋B&B
▼概要
・「BONUS TRACK」エリア内の参加店舗1〜7のお店でコラボメニューの販売
※コラボメニューのご注文1品につき、オリジナルのノベルティを1枚プレゼント
（店舗ごとに絵柄、ノベルティは異なります）
※ノベルティはなくなり次第終了となります
※メニューは、日により品切れになる場合がございます
※お時間帯によっては入店までお時間を頂く場合がございます
・本屋B&Bにて、サイン本の販売。選書フェアを実施
※サイン本、選書本は先着順での販売となり、なくなり次第終了となります
※サイン本、選書本1タイトルの購入につきオリジナルのノベルティを1枚プレゼント
▼コラボメニュー内容
【Why＿?下北沢】
「色彩」豊かなラップサンドと寒い日に道端で飲んだりんご「紅茶」プレート
￥1,200（税込）
https://www.instagram.com/why_shimokitazawa?/
営業時間10:00〜18:00(17:30 L.O.)
【ANDON】
プラチナおでんセット〜30みつけたいなあver〜
￥800（税込）
https://shimokita.andon.shop/
営業時間 平日11:30〜20:00(19:30 L.O.) 土日祝8:00〜20:00(19:30 L.O.)
【ADDA】
Be mine!カレー４種盛りプレート
￥2,000（税込）
https://www.instagram.com/adda_shimokita/
営業時間
平日（※水曜定休）
ランチ11:30〜15:30(15:00 L.O.)
ディナー17:30〜20:30(20:00L.O)
土日祝
11:30〜20:30(20:00L.O)
【大浪漫商店】
流星が来る夜（紅茶）
￥600（税込）
※アイスorホット
https://www.instagram.com/bigromanticstore/
【月・水・木】
Lunch｜11:00-16:30 (16:00 L.O.)
Dinner｜17:30-19:00 (18:30 L.O.)
【金〜日・祝】10:00-20:00 (19:30 L.O.)
【火】定休日
【本の読める店 fuzkue 下北沢】
「光あれ」ホワイトキーマカレー 干し芋付き
￥1,800（税込）（ドリンクセット￥2,400〜）
※表示価格はテイクアウト価格です。店内ご利用の場合は料金が異なります。詳細についてはホームページをご確認いただくか、店頭にてお尋ねください。
https://fuzkue.com/
営業時間12:00〜22:00（21:30L.O.）
【下北現像所】
Coming up 〜待ってたのはClapしたくなるピザでしょう〜
￥1,840（税込）
https://www.instagram.com/shimokitagenzojo/
営業時間 12:00〜21:00 ※月曜定休
【YOYO】
ヘミソフィアツートンカラークッキー
￥580（税込）
https://www.instagram.com/yoyo.bake/
営業時間 11:00〜18:00
◆サイン本の販売。選書フェアの概要
【本屋B&B】
坂本真綾の書籍4タイトルのサイン本を販売。
坂本真綾選書コーナーの設置。直筆コメントカードの展示。
※ご購入はお1人様、1タイトルにつき1冊ずつまでとさせて頂きます
※サイン本、選書本は先着順での販売となり、なくなり次第終了となります
サイン本４タイトル
・満腹論
・満腹論 -明日にかぶりつけ-
・fromeverywhere
・アイディ。
https://bookandbeer.com/
営業時間 平日12:00〜21:00 / 土日祝日11:00〜21:00
※イベントや貸切等で変更となる場合がございます
※サイン本、選書本1タイトルの購入につき、1枚プレゼント
※各店舗テイクアウトのみのご利用も可能です
※各店舗の営業時間やコラボ内容の仕様などは、変更になる場合がございます
◾️＜坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞
2026年4月18日（土）Route A〈北川勝利バンド〉 開場：16:00 開演：17:00
2026年4月19日（日）Route B〈河野 伸バンド〉 開場：16:00 開演：17:00
会場：東京・有明アリーナ
出演：坂本真綾
料金：\11,000（税込）
【FC IDS!&Mobile会員向け】 2daysチケット\21,000（税込）
プレイガイド3社合同2次受付中
・ローソンチケット：https://l-tike.com/maaya-m30/
・イープラス：https://eplus.jp/maaya-m30/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/maaya-m30/
◾️30周年記念ベストアルバム『M30〜Your Best〜』
2025年10月22日（水）発売
初回限定盤 /（2CD+1BD) VTZL-261/￥6,600（税込）
通常盤 /（2CD）VTCL-60651〜2 /￥3,520（税込）
VOS盤/（2CD+1BD+30周年記念オリジナルTシャツ）VTZL-261＋FLDZＹ-20/￥9,900（税込）
◆収録内容
【Disc1】30周年記念企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」TOP15
01.プラチナ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
02.tune the rainbow 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
03.Be mine! 作詞 : 坂本真綾 作曲 : the band apart 編曲 : the band apart・江口 亮
ストリングス編曲 : 江口 亮・石塚 徹
04.約束はいらない 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
05.光あれ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子
06.マメシバ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子
07.ループ 作詞 : h’s 作曲・編曲 : h-wonder
08.奇跡の海 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
09.ヘミソフィア 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
10.マジックナンバー 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 北川勝利 ストリングス編曲 : 河野 伸
11.blind summer fish 作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog
12.誓い 作詞・作曲 : 坂本真綾 編曲 : 河野 伸
13.ユッカ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
14.Remedy 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : solaya
15.これから 作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：河野伸
【Disc2】坂本真綾15人の音楽仲間が選んだMAAYA’s BEST SONG15曲
ボクらの歴史 selected by CLAMP (創作集団)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
走る selected by 臼杵成晃 (「音楽ナタリー」編集長)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
eternal return selected by 上野三樹(音楽ライター)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：末光 篤
Get No Satisfaction! selected by 北川勝利 (ROUND TABLE)
作詞：坂本真綾 作曲：北川勝利 編曲：河野 伸
coming up selected by 原 昌和 (the band apart)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：原 昌和
birds selected by 菅野よう子 (作編曲家 / 音楽プロデューサー)
作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog
DIVE selected by h-wonder (作編曲家 / 音楽プロデューサー)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
紅茶 selected by 花澤香菜 (声優・歌手)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：菅野よう子
ユーランゴブレット selected by 谷脇浩一 (bayfm「ビタミンM」ディレクター)
作詞・作曲・編曲：川谷絵音 ストリングス編曲：徳澤青弦 コーラス編曲：えつこ
色彩 selected by 奈須きのこ (小説家・シナリオライター)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：la la larks ストリングス編曲：江口 亮・石塚 徹
サンシャイン selected by 高橋 修 (「ミュージックマガジン」制作部)
作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：渡辺善太郎
トピア selected by 河野 伸 (作編曲家 / 音楽プロデューサー)
作詞：坂本真綾 作曲：矢吹香那 編曲：河野 伸
おかえりなさい selected by 金光裕史 (「音楽と人」編集長)
作詞：坂本真綾 作曲：松任谷由実 編曲：森 俊之
シンガーソングライター selected by のっち(Perfume)
作詞・作曲：坂本真綾 編曲：河野 伸 コーラス編曲：坂本真綾・河野 伸
猫背 selected by 岩里祐穂 (作詞家)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
▼購入
初回限定盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-261.html
通常盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-60651.html
VOS盤：https://victor-store.jp/item/104150
◆購入特典
10月22日発売の坂本真綾30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」チェーン別オリジナル特典が決定！下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、特典をプレゼントいたします！
・アニメイト 全国各店 / アニメイト通販：A4クリアファイル
・ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン：アクリルキーホルダー
・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：ポストカード
・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：缶バッジ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ（縦180×横240mm）
・セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型
◆共通特典「ピンバッジ」
・ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
・ソフマップ・アニメガ
・ビクターオンラインストア
※特典内容・デザインの詳細は後日発表いたします。
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。
※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
