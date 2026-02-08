この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

83歳女性が辿り着いた「自分の健康は自分で守る」境地 50代での大病を機に大学へ通い、食費に投資する“生涯現役”の生き様

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】泥棒が窓から入ってきて…保険会社83歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。街頭インタビューに応じた83歳の女性が、カフェインの過剰摂取による入院や、夫が作った巨額の借金など、波乱万丈すぎる半生を語り尽くした。



インタビューは、女性の壮絶な闘病エピソードから幕を開ける。「毎日、一日中一升瓶くらいお茶を飲んでました」と語る女性は、カフェインの摂りすぎで重度の貧血に陥り、「血液をなくした」状態になったという。輸血を繰り返す日々を経て、「自分の健康は自分で守らないと」と一念発起。52歳で料理学校へ、退職後の62歳からは大学へ通い、食に関する知識を深めたと明かした。



話は亡くなった夫との思い出にも及んだが、その内容は衝撃的なものだった。「うちの旦那さん、借金3000万作ってた」「家も畑もみんな取られて裸になっちゃった」と、ギャンブル好きの夫によって財産を失った過去を告白。さらに、60歳の頃には自宅に泥棒が入る被害にも遭い、「帰ってきたら電気がついてて」「窓から入られて」と、恐怖から引っ越しを余儀なくされた経験も披露した。



数々の苦難を乗り越えてきた女性は現在、息子夫婦からの同居の誘いを断り、一人暮らしを謳歌しているという。その理由について「人間にはそれぞれの性格がある」「交わるなんて難しい」と語り、敬老会などの集まりにも消極的な姿勢を見せた。「もう70年、自由に生きてきた人に、あーじゃこーじゃ言ってもダメ」と、長年の経験から得た達観した人間関係論を展開した。



動画の終盤では、現在の楽しみについて「クイズが大好き」と笑顔を見せ、健康のために毎日欠かさずリンゴを食べていると話す女性。自身の経験を糧に、食生活にこだわりながらたくましく生きる83歳の姿が印象的なインタビューとなっている。