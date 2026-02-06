映画『Michael／マイケル』US版フル・トレーラー第1弾｜6月12日(金)全国公開

(R)TM&(C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

6月12日に日本公開されるマイケル・ジャクソンの伝記映画「Michael/マイケル」のUS版フル・トレーラー第1弾と新スチール5点が公開された。

映像では、ジャクソン5の一員として脚光を浴びた少年時代のマイケルが、やがてソロ活動を通して“キング・オブ・ポップ”へと駆け上がっていくまでの道のりを、マイケル自身や周囲の人々の苦悩や葛藤を通してドラマチックに描いている。

(R)TM&(C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(R)TM&(C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

併せて公開されたスチール5点では、トロフィーを抱えるマイケル・ジャクソンの姿を始め、ファンの歓声に応えるマイケル、ジャクソン5のライブシーン、コールマン・ドミンゴ演じるジャクソン家の父ジョセフ、ニア・ロング演じる母キャサリンの姿が描かれる。

(R)TM&(C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(R)TM&(C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(R)TM&(C)2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

「Michael/マイケル」あらすじ

「Michael／マイケル」ポスタービジュアル

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。彼の音楽は時代や国境を超え、今なお数え切れないアーティストやファンに影響を与え続けている。

本作は、音楽の枠を超えて世界に多大な影響を与えたマイケル・ジャクソンの人生が描かれる。ジャクソン5の一員としてその才能を見出された幼少期から、クリエイティブな野心に突き動かされ、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだ軌跡までを辿る。

音楽、家族、愛、そして人生――マイケルにとってそれらは何を意味していたのか。

主演のマイケル・ジャクソン役は、マイケルの実の甥であるジェファー・ジャクソン。監督は「トレーニング デイ」や「イコライザー」シリーズのアントワーン・フークア、製作は「ボヘミアン・ラプソディ」を手掛けたグレアム・キング、脚本はジョン・ローガン。