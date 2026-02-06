この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開した動画に、理容師の稲垣隆史氏が登場。人気バーバー「MR.BROTHERS CUT CLUB」へ移籍した劇的な経緯や、美容師から理容師へのキャリアチェンジに伴うリアルな経済事情を明かした。



今回インタビューを受けた稲垣氏は、29歳の理容師。現在のお店で働き始めてまだ1週間だという。移籍のきっかけを尋ねられると、偶然入った飲み屋で同店の代表に会い、「『うち入んなよ』みたいな感じで言っていただいて」と、直接スカウトされたという驚きのエピソードを語った。



もともとは美容師として働いていたという稲垣氏。理容師になるため、現在は働きながら理容学校に通い、免許取得を目指しているという。学費については「1年半で50万ぐらい」と明かし、現在の貯金額が「40～50万円ぐらい」であることから、「貯金なくなっちゃうってことですね」とインタビュアーに問われる場面も。しかし稲垣氏は、先輩たちが稼いでいる現状に触れ、「夢あります」と笑顔を見せた。



将来の夢については、「床屋を自分で出す」ことと、お酒が好きなことから「飲食業界とかも繋げられたらいいかな」と展望を語った。学費の支払いなどで貯金がなくなる状況にも、「これからやっぱ伸びしろあると思ってるんで、ガンガン稼いでいけば」と前向きな姿勢を崩さなかった。