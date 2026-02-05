ファミリーマート（東京都港区）が、イラストレーターのぢゅのさんが描く「mofusand」やCoony（クーニー）さんが描き下ろした猫をモチーフにしたデザートやパン、菓子、日用品など全17種類を展開するキャンペーン「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を今年も2月10日から期間限定で開催します。

「猫の日実行委員会」が制定した2月22日の「ねこの日」に合わせた同キャンペーンは、2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとして誕生し、2023年から「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格的に展開されてきました。

今年は、mofusandと森永製菓の「ハイチュウ」、UHA味覚糖の「忍者めし鋼」が初コラボした「ラムねこハイチュウ」（257円、以下、税込み）、「ニャン者めし鋼 ピーチ味」（183円）が登場。「かいじゅうにゃん」と「子猫」がデザインされたシリアルボウル付きの「mofusand シリアルボウル＆白桃ゼリー」（960円）、オリジナルシール（全12種）のうち1枚がランダムで付属する「mofusand わっふれ〜む」（250円）、ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地で“しましま模様”のしっぽに見立てたパン「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」（178円）、山崎製パンの「ランチパック」とコラボし、肉球の焼き印を入れた「にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）」（178円）、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボした「ハッピーニャーン」（186円）などがラインアップされました。

Coonyさんとのコラボ商品では、黒猫が描かれたパッケージデザインの「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」（248円）、オリジナルサコッシュと焼き菓子を詰め合わせた「Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット」（2220円）、オリジナルパッケージの「Coonyねこティッシュ 220組」（368円）が発売。ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」とコラボした「クロネコのオムレット」（298円）も販売されます。

また、「ファミチキ」などを購入した際に付くホットスナック袋（全5種）も“mofusand化”。今年は中華まん袋（全3種）も登場。対象のアイスを2個ご購入ごとに、限定デザインのmofusandオリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンなども実施されます。